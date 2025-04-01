XRP втратив $26 млрд після того, як SEC закрила справу Ripple

Давнє судове протистояння між Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) та Ripple, схоже, завершилося після того, як 19 березня Бред Гарлінгхаус оголосив, що регулятор «закриває справу». Це спричинило миттєвий стрибок ринкової капіталізації XRP, але злет тривав не довго

19 березня ринкова капіталізація монети підскочила з $132,66 млрд до $148,63 млрд. Проте зростання на 12,03% було недовгим — загальне падіння ринку виявилося потужнішим.

Станом на 31 березня — капіталізація XRP знизилася до $122,53 млрд, що означає загальну втрату в $26,1 млрд з моменту оголошення.

Більше того, спад може тривати — на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,10, що означає падіння на 2,32% за день і загальні тижневі втрати у 14,60%.

Наразі цей цифровий актив ледь тримається в зеленій зоні з початку року, фактично торгуючись на тому ж рівні, що й 31 грудня 2024 року.

XRP демонструє більші втрати через те, що раніше перевершував ширший ринок і основні криптовалюти. Попри кілька позитивних моментів, більшість чинників малюють доволі похмуру, ведмежу перспективу для активу в короткостроковій перспективі.

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Співвідношення long/short, ліквідації китів і динаміка пропозиції XRP

Спочатку — гарні (або скоріше, позитивні) новини. За 31 березня лише 29,38% позицій по XRP були короткими, згідно з даними Finbold, отриманими від Coinalyze.

Насправді, незважаючи на те, що ринок криптовалют за вихідні втратив близько $100 млрд капіталізації, співвідношення нових long- і short-позицій залишалося стабільним з п’ятниці, 28 березня.

А тепер — погані новини (принаймні для биків). Ончейн-аналітик Алі Мартінес зазначив, що XRP-кити — рахунки, які тримають понад 100 мільйонів токенів — скинули близько 1,12 мільярда одиниць криптовалюти між 28 і 31 березня.

Ця подія є не лише ведмежим сигналом та індикатором настроїв, але й ускладнюється тим фактом, що Ripple відкриє з ескроу ще 1 мільярд XRP 1 квітня згідно з графіком.

З початку року Ripple вже продав понад 900 мільйонів XRP. Водночас частина кожного розблокування знову блокується. Немає гарантій, що у квітні відбудеться четвертий поспіль місяць продажів, але якщо так станеться — це може ще більше натиснути на ціну.

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Технічні аналітики розділилися в оцінках перспектив XRP

Фахівці з теханалізу мають кардинально різні погляди на перспективи XRP. Досвідчений трейдер Пітер Брандт виявив фігуру «голова та плечі», яка, якщо вона справжня, може сигналізувати про початок ведмежого тренду з падінням до $1.

Натомість сервіс торгових сигналів Investing Scope 28 березня зазначив, що XRP перебуває всередині багаторічного висхідного каналу. Якщо актив і справді все ще в межах бичачої фази цього патерну, то до жовтня він може досягти $6,50 — саме тоді може спрацювати ще один важливий каталізатор: біржові фонди (ETF).

Схвалення XRP-ETF може спричинити зростання — але чи не буде вже запізно?

13 лютого SEC визнала заявку Grayscale на запуск спотового XRP-фонду. Це було перше таке визнання, хоча компанія Bitwise подала заявку раніше. Це спричинило 45-денний період розгляду. 11 березня регулятор продовжив процес, і наразі дедлайн — 21 травня. Але остаточне рішення може з’явитися лише в середині жовтня, оскільки комісія ще може попросити додаткові відтермінування.

Варто зазначити: яким би багатообіцяючим не був цей каталізатор, він навряд чи вплине на короткострокову динаміку ціни. Зараз на ринку надто висока волатильність, щоб інвестори могли впевнено відкривати long-позиції лише через можливу подію в жовтні.

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