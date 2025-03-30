Криптотрейдер втратив 3 млн, інвестувавши у відомий мемкоїн

Попри шалений старт, мем-токен Official TRUMP приніс одному з криптокитів багатомільйонні збитки. Лише за останню угоду він втратив понад $3 млн, а загальні показники з січня сягнули -$13,35 млн

Попри те, що Дональда Трампа вважають проривним президентом для крипторинку, його діяльність супроводжується низкою суперечностей.

Однією з найгучніших стала поява Official TRUMP (TRUMP) — власної мемної криптовалюти президента. Випущений 17 січня, лише за кілька днів до інавгурації, TRUMP стрімко злетів у ціні, досягнувши історичного максимуму $44,28 за токен 21 січня, а також ринкової капіталізації на рівні близько $14,7 мільярда.

Та цей ажіотаж швидко згас. Уже наприкінці січня TRUMP торгувався по $24,05 і з того часу перебуває в сталому спаді. Станом на 28 березня президентський мем-токен коштував $10,18.

На початку лютого фіксувалися значні збитки одного з великих інвесторів, так званого криптокита, який вирішив зробити ставку на TRUMP. Його первинні інвестиції у розмірі $12 млн зросли до $23,8 млн — прибуток становив $11,8 мільйона.

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Однак трейдер вирішив подвоїти ставку: вклав $33,9 мільйона у нову позицію, а потім закрив її, коли вона впала до $12,85 млн. Ця операція принесла йому $21 мільйон збитків, а загальні втрати зросли до $10 мільйонів.

3 березня цей же трейдер відкрив нову позицію — придбав 777 684 токени TRUMP, за даними Lookonchain. 28 березня він продав цю позицію — і знову зазнав мільйонних збитків.

Загальні втрати трейдера на TRUMP сягнули $13,35 мільйона

Остання угода відбулася за ціною $14,50 за токен і на момент придбання оцінювалася в $11,27 млн.

За даними Solscan, на які посилається Finbold, більшість токенів TRUMP з гаманця інвестора було продано в межах кількох транзакцій приблизно за 10 годин до моменту написання матеріалу.

Загалом трейдер реалізував 743 947 токенів TRUMP на суму $7,92 мільйона. Цей продаж призвів до нових збитків у розмірі $3,35 мільйона — таким чином, сукупні втрати криптокита на цьому мемкоїні з середини січня сягнули близько $13,35 мільйона.

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За матеріалами finbold.com.