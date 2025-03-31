3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

Тиждень розпочався на похмурій ноті, більшість монет залишаються на ведмежому ринку. Біткоїн впав до $83 550. Індекс криптовалютного страху та жадібності впав до зони страху 25

Але є криптовалюти, які залишають стабільними в цей нестабільний час. Цього тижня варто звернути увагу саме на них.

Solana

Solana — популярна мережа першого рівня, буде в центрі уваги цього тижня, оскільки її ціна коливається вище ключового рівня підтримки на рівні $119,5. Вона не змогла опуститися нижче цього рівня, що свідчить про те, що ведмеді побоюються замикати шорти нижче цього рівня.

Але падіння нижче $119,5 може спровокувати подальше зниження ціни. 3 березня Solana сформувала фігуру «хрест смерті», коли 50-денна та 200-денна ковзаючі середні перетнулися між собою.

Cronos

Cronos, раніше Crypto.com, буде однією з найпопулярніших криптовалют, за якими варто стежити цього тижня, завдяки своїм сильним показникам минулого тижня. Монета підскочила на 30% за останні сім днів і на 54% з найнижчої точки цього року.

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Ціна Cronos відскочила назад після того, як Crypto.com уклала партнерство з Trump Media Дональда Трампа для запуску ETF. Вона також зросла після того, як спільнота проголосувала за створення ще 70 мільярдів токенів CRO, які будуть використані для створення Стратегічного резерву.

Спільнота також проголосувала за спалення 50 мільйонів токенів CRO. Денний графік показує, що ціна Cronos відскочила після досягнення критичного рівня підтримки в $0,0715. Прорив вище максимуму цього місяця в $0,1197 вкаже на подальше зростання.

Polkadot

Polkadot буде топовою криптовалютою для спостереження, оскільки її ціна знаходиться на критично важливому рівні підтримки. DOT торгувався на рівні $4,08, що на кілька пунктів вище ключової точки підтримки на рівні $3,60.

Ця підтримка має вирішальне значення, оскільки Polkadot не опускалася нижче цієї позначки з 2022 року.

Ціна на Polkadot також сформувала падаючий клин, дві лінії якого наближаються до рівня злиття. Ця цінова дія вказує на сильний бичачий прорив у більшості періодів, який може статися вже зовсім скоро. Такий рух призведе до стрибка ціни DOT до $12.

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Джерело: Crypto.News.