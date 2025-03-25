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Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025

25.03.2025 18:20
Ольга Деркач
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Інвестиція в розмірі $1000 в XRP, зроблена 1 січня, була б досить вчасною. Хоча численні юридичні експерти були стурбовані тим, що затяжний розгляд справи може зменшити привабливість XRP, довготривалий судовий процес нарешті завершився, коли 19 березня справу було закрито

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025 Фото: pexels.com

Кити XRP виявилися досить готовими робити значні інвестиції на ключових рівнях підтримки, допомагаючи поглинути березневе розблокування 200 мільйонів токенів, яке в іншому випадку могло б чинити тиск на ціну цифрового активу.

Незважаючи на початковий «бичачий» попутний вітер після завершення судового процесу, відбулася швидка корекція, в результаті якої токен втратив близько $11 млрд ринкової капіталізації протягом 48 годин.

Навіть з урахуванням цього відкату, XRP випередив більш широкий ринок криптовалют з початку року.

Хоча більшість відомих криптовалют з початку року перебувають у мінусі, XRP є помітним винятком. На початку року ціна одного токена становила $2,13 — на момент написання ціна зросла до $2,46.

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Відповідно, інвестиція в XRP на суму $1000, зроблена на початку року, зараз коштувала б $1155, принісши $155 прибутку.

Оптимальним часом для продажу було б 16 січня, коли XRP торгувався за ціною $3,38. Інвестиція в $1000, зроблена 1 січня і ліквідована 16 січня, принесла б інвесторам 58,68% прибутку — або $1586.

Для порівняння: інвестиція в $1000, зроблена в XRP на початку 2024 року, коли він переходив з рук в руки по $0,61, принесла б 454,09% прибутку. Сьогодні ця інвестиція коштувала б $5 540 — суворе нагадування про те, що значний час перебування на ринку зазвичай є передумовою для отримання значних прибутків. Ринкова капіталізація XRP зросла на $107,6 млрд порівняно з цим періодом минулого року — і подальше зростання також потребує часу.

Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі XRP виявилася чутливою до загальноринкових негативних факторів, ринкові коментатори та аналітики залишаються загалом «бичачими», коли мова йде про XRP.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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