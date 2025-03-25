Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025

Інвестиція в розмірі $1000 в XRP, зроблена 1 січня, була б досить вчасною. Хоча численні юридичні експерти були стурбовані тим, що затяжний розгляд справи може зменшити привабливість XRP, довготривалий судовий процес нарешті завершився, коли 19 березня справу було закрито

Кити XRP виявилися досить готовими робити значні інвестиції на ключових рівнях підтримки, допомагаючи поглинути березневе розблокування 200 мільйонів токенів, яке в іншому випадку могло б чинити тиск на ціну цифрового активу.

Незважаючи на початковий «бичачий» попутний вітер після завершення судового процесу, відбулася швидка корекція, в результаті якої токен втратив близько $11 млрд ринкової капіталізації протягом 48 годин.

Навіть з урахуванням цього відкату, XRP випередив більш широкий ринок криптовалют з початку року.

Хоча більшість відомих криптовалют з початку року перебувають у мінусі, XRP є помітним винятком. На початку року ціна одного токена становила $2,13 — на момент написання ціна зросла до $2,46.

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Відповідно, інвестиція в XRP на суму $1000, зроблена на початку року, зараз коштувала б $1155, принісши $155 прибутку.

Оптимальним часом для продажу було б 16 січня, коли XRP торгувався за ціною $3,38. Інвестиція в $1000, зроблена 1 січня і ліквідована 16 січня, принесла б інвесторам 58,68% прибутку — або $1586.

Для порівняння: інвестиція в $1000, зроблена в XRP на початку 2024 року, коли він переходив з рук в руки по $0,61, принесла б 454,09% прибутку. Сьогодні ця інвестиція коштувала б $5 540 — суворе нагадування про те, що значний час перебування на ринку зазвичай є передумовою для отримання значних прибутків. Ринкова капіталізація XRP зросла на $107,6 млрд порівняно з цим періодом минулого року — і подальше зростання також потребує часу.

Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі XRP виявилася чутливою до загальноринкових негативних факторів, ринкові коментатори та аналітики залишаються загалом «бичачими», коли мова йде про XRP.

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Джерело: Finbold.