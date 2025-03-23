Криптовалюти, які можна майнити на домашньому компʼютері

Хоча майнінг Біткоїна на індивідуальному комп’ютері вже не є можливим, існують інші криптовалюти, які ви все ще можете майнити вдома, якщо докласти зусиль

Найпростіша криптовалюта для майнінгу — це та, яка не вимагає побудови потужної установки для видобутку криптовалюти.

Dogecoin (DOGE)

Хоча ця цифрова валюта була заснована на мемі, Dogecoin (DOGE ) був популяризований Ілоном Маском і перетворився на альткоїн зі значною базою користувачів. DOGE розроблений таким чином, щоб додавати нові монети щороку, на відміну від обмеженої пропозиції Біткоїна. Це додатковий стимул для тих, хто його майнить.

Щоб майнити DOGE, спершу створіть гаманець для зберігання монет — це може бути основний гаманець Dogecoin або онлайн-варіант. Для майнінгу через процесор підходить програма CPU miner, але швидкість буде низькою. Щоб її збільшити, використовуйте відеокарти AMD або Nvidia. Для GPU-майнінгу підійдуть cgminer або cudaminer.

Індивідуальний майнінг можливий, але вигідніше приєднатися до пулу, наприклад, MultiPool — це дає вищу швидкість і прибуток. Після майнінгу DOGE можна продати на біржах Binance чи OKX.

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Ethereum Classic (ETC)

Основною метою проєкту Ethereum Classic було забезпечити виживання оригінального блокчейну Ethereum, надати альтернативу для людей, які були категорично не згодні з порятунком Ethereum за допомогою DAO і напрямком, обраним Ethereum Foundation. Майнінг стандартного Ethereum більше неможливий, оскільки блокчейн Ethereum перейшов на доказ частки в жовтні 2022 року. Це була гарна новина для Ethereum Classic, оскільки ресурси, які формально використовуються для майнінгу ETH, можуть бути легко застосовані для майнінгу ETC.

Хоча ETC можна добувати за допомогою ASIC-машин, його також можна добувати на настільних комп’ютерах. Після видобутку Ethereum Classic можна продати HitBTC, Binance і Huobi Global.

Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold (BTG) був запущений в 2017 році як форк оригінального блокчейну Bitcoin. Хоча спочатку він мав прогресивну дорожню карту, спрямовану на розширення масштабованості та потенціалу розвитку Біткоїна (BTC), в останні роки проєкт затих і не оновлював свою дорожню карту. Тим не менш, BTG все ще має солідну ринкову капіталізацію і щоденні обсяги торгів, тому будь-хто, хто видобуває BTG, легко зможе знайти покупців.

Bitcoin Gold використовує Equihash-BTG, також відомий як Equihash(144,5) або Zhash, і рух цін на нього зазвичай досить тісно корелює з рухом цін на оригінальний Біткоїн. Після видобутку його можна продати на Binance, Bitfinex, HitBTC та Huobi Global.

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Джерело: BraveNewCoin.