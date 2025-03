Біткоїн входить у ведмежу фазу — попередження криптоексперта

Перший квартал 2025 року, як і перші місяці другого президентського терміну Дональда Трампа, минув не так, як багато хто очікував. Це яскраво підтверджує той факт, що аналітики перейшли від прогнозів зростання вартості Bitcoin (BTC) до $250-800 тис. до роздумів про те, чи не розпочався ведмежий ринок

На жаль для «биків», сигнали й індикатори, які вказують на можливий початок нової «криптозими», почали накопичуватися протягом останніх торгових сесій, згідно з даними відомого ончейн-аналітика Алі Мартінеса, передає Finbold.

За його словами, зростає ймовірність того, що Bitcoin переживає зміну макротренду. Це підтверджують індикатори Inter-Exchange Flow Pulse, співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої (MVRV) і показник циклів ринку, як зазначено у великій публікації в X від 18 березня.

The market cycle indicator suggests #Bitcoin $BTC is in the midst of a macro trend shift. Watch closely for the next big move! pic.twitter.com/mVsIYVMmwx

— Ali (@ali_charts) March 10, 2025