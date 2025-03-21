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Біткоїн входить у ведмежу фазу — попередження криптоексперта

21.03.2025 18:00
Микола Деркач
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Перший квартал 2025 року, як і перші місяці другого президентського терміну Дональда Трампа, минув не так, як багато хто очікував. Це яскраво підтверджує той факт, що аналітики перейшли від прогнозів зростання вартості Bitcoin (BTC) до $250-800 тис. до роздумів про те, чи не розпочався ведмежий ринок

Біткоїн входить у ведмежу фазу — попередження криптоексперта

Біткоїн входить у ведмежу фазу — попередження криптоексперта Фото: freepik.com, pngwing.com

На жаль для «биків», сигнали й індикатори, які вказують на можливий початок нової «криптозими», почали накопичуватися протягом останніх торгових сесій, згідно з даними відомого ончейн-аналітика Алі Мартінеса, передає Finbold.

За його словами, зростає ймовірність того, що Bitcoin переживає зміну макротренду. Це підтверджують індикатори Inter-Exchange Flow Pulse, співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої (MVRV) і показник циклів ринку, як зазначено у великій публікації в X від 18 березня.

Усі ці чинники вказують на те, що імпульс головної криптовалюти світу змінюється на ведмежий.

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Як підтвердження, Мартінес навів дані, що припливи капіталу суттєво скоротилися — з приблизно $135 млрд у грудні до $4 млрд станом на 18 березня. Великі інвестори почали продавати активи, а «кити» зафіксували значний прибуток.

Bitcoin може зупинитися біля позначки $69 000

На думку аналітика, завдяки великій кількості позицій, відкритих поблизу $69 000 — близько 750 000 трейдерів купили 313 000 BTC — Bitcoin може знайти сильну зону підтримки в діапазоні $67 000-$69 000.

Утім, історія свідчить, що криптовалюта часто пробиває рівень підтримки і швидко досягає 200-денної простої ковзної середньої (SMA) — приблизно $46 000 — після падіння нижче 50-денної SMA (близько $76 000), яка розташована вище найближчого ключового рівня підтримки.

Проте не всі оцінки Мартінеса були песимістичними. Він також зазначив, що зберігається простір для продовження бичачого циклу: якщо BTC зможе повернутися до позначки $93 700, він матиме потенціал зрости до нового максимуму поблизу $111 000 завдяки значному зростанню глобальної ліквідності, яке спостерігається попри інші ведмежі чинники.

Чи є бичачий сценарій для Bitcoin у 2025 році?

Станом на 20 березня Bitcoin, схоже, знову тестує ґрунт для продовження зростання. Після того як він протягом приблизно 10 днів торгувався нижче $85 000, криптовалюта раптово зросла до $87 000.

Попри це, ситуація залишається невизначеною. З огляду на те, що за останні 30 днів BTC подешевшав на 12,66% і відкотився від нещодавнього максимуму, не виключено, що стрибок був короткостроковим ефектом від рішення SEC припинити судовий позов проти Ripple Labs.

Однак надія залишається як через історичні цикли Bitcoin, що вказують на потенційне досягнення максимуму пізніше цього року (через 12-18 місяців після халвінгу у квітні 2024 року), так і через те, що криптовалюта не відкотилася повністю і станом на момент написання матеріалу торгується на рівні $84 935.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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