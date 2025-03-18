Кити купили 150 млн XRP: чи варто інвестувати у монету

У розпал загальноринкового падіння XRP продемонстрував неочікуваний рівень стійкості, зазнавши менших втрат, ніж багато інших провідних цифрових активів

Незважаючи на побоювання, що падіння нижче критичного рівня підтримки в $2 може призвести до стрімкого падіння ціни токена, ціна XRP зазнала лише незначних змін, що склали 0,03% втрат.

На момент публікації токен торгувався на рівні $2,23, що на 10,22% більше, ніж з початку року. Для порівняння, Біткоїн (BTC) за цей же період втратив 12,27%, а базовий індекс S&P 500 знизився на 3,73%.

На перший погляд це може здатися багатообіцяючим, але ціна XRP знизилася на 15,45% порівняно з 30-денною давністю. Фактично, поточні ціни все ще на 20,74% нижчі, ніж нещодавній максимум XRP в $2,94 від 3 березня.

Звичайно, це все ще відповідає тому, що називають несподіваним ступенем стійкості, але це все ще далеко від сильного висхідного тренду. Однак є кілька багатообіцяючих ознак.

Кількість адрес XRP перевищила 7 млн, що свідчить про стійкий, зростаючий темп впровадження. Паралельно з цим, існує широкий інституційний інтерес до біржових фондів (ETF), що торгуються на XRP, про що свідчить нещодавня подача Franklin Templeton до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Відомий технічний аналітик підкреслив, що кити — рахунки, на яких зберігається понад 100 000 000 XRP, пішли на ажіотажну купівлю.

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Відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес поділився своїми висновками у пості. За словами Мартінеса, з 13 по 15 березня кити XRP придбали понад 150 мільйонів токенів.

Крім того, Мартінес описав випадок, коли ціна може зрости до $15, за умови, що рівень опору в $2,5 буде подолано.

Що ще важливіше, ця остання новина особливо важлива з огляду на графік ескроу Ripple. Нещодавно близько 200 мільйонів XRP було перенесено з розблокування цього місяця — і хоча таке вливання могло б чинити тиск на ціни, кити, які зазвичай дотримуються довгострокового підходу «купуй і утримуй», мають можливість поглинути цю додаткову пропозицію, не знижуючи ціни.

Хоча багато роздрібних трейдерів очікують підказок від великих рахунків, важливо зазначити, що «бичачий» (або «ведмежий») настрій «китів» не завжди підтверджується ціновими діями в майбутньому. Наприклад, в середині лютого «кити» XRP накопичили 60 мільйонів токенів. У той час актив торгувався за ціною $2,63 — і обвалився до $2,04 трохи більше, ніж за десять днів.

Тим не менш, позитивний розвиток є позитивним розвитком — і це схвалення від китів XRP, швидше за все, буде служити для зменшення ведмежих імпульсів, поки не з’явиться більш чіткий бичачий каталізатор.

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Джерело: Finbold.