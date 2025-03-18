close-btn
PaySpaceMagazine

Кити купили 150 млн XRP: чи варто інвестувати у монету

18.03.2025 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

У розпал загальноринкового падіння XRP продемонстрував неочікуваний рівень стійкості, зазнавши менших втрат, ніж багато інших провідних цифрових активів

Кити купили 150 млн XRP: чи варто інвестувати у монету

Кити купили 150 млн XRP: чи варто інвестувати у монету Фото: motionarray.com, freepik.com

Незважаючи на побоювання, що падіння нижче критичного рівня підтримки в $2 може призвести до стрімкого падіння ціни токена, ціна XRP зазнала лише незначних змін, що склали 0,03% втрат.

На момент публікації токен торгувався на рівні $2,23, що на 10,22% більше, ніж з початку року. Для порівняння, Біткоїн (BTC) за цей же період втратив 12,27%, а базовий індекс S&P 500 знизився на 3,73%.

На перший погляд це може здатися багатообіцяючим, але ціна XRP знизилася на 15,45% порівняно з 30-денною давністю. Фактично, поточні ціни все ще на 20,74% нижчі, ніж нещодавній максимум XRP в $2,94 від 3 березня.

Звичайно, це все ще відповідає тому, що називають несподіваним ступенем стійкості, але це все ще далеко від сильного висхідного тренду. Однак є кілька багатообіцяючих ознак.

Кількість адрес XRP перевищила 7 млн, що свідчить про стійкий, зростаючий темп впровадження. Паралельно з цим, існує широкий інституційний інтерес до біржових фондів (ETF), що торгуються на XRP, про що свідчить нещодавня подача Franklin Templeton до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Відомий технічний аналітик підкреслив, що кити — рахунки, на яких зберігається понад 100 000 000 XRP, пішли на ажіотажну купівлю.

Цікаве по темі: XRP може досягти $15 — криптоексперт

Відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес поділився своїми висновками у пості. За словами Мартінеса, з 13 по 15 березня кити XRP придбали понад 150 мільйонів токенів.

Крім того, Мартінес описав випадок, коли ціна може зрости до $15, за умови, що рівень опору в $2,5 буде подолано.

Що ще важливіше, ця остання новина особливо важлива з огляду на графік ескроу Ripple. Нещодавно близько 200 мільйонів XRP було перенесено з розблокування цього місяця — і хоча таке вливання могло б чинити тиск на ціни, кити, які зазвичай дотримуються довгострокового підходу «купуй і утримуй», мають можливість поглинути цю додаткову пропозицію, не знижуючи ціни.

Хоча багато роздрібних трейдерів очікують підказок від великих рахунків, важливо зазначити, що «бичачий» (або «ведмежий») настрій «китів» не завжди підтверджується ціновими діями в майбутньому. Наприклад, в середині лютого «кити» XRP накопичили 60 мільйонів токенів. У той час актив торгувався за ціною $2,63 — і обвалився до $2,04 трохи більше, ніж за десять днів.

Тим не менш, позитивний розвиток є позитивним розвитком — і це схвалення від китів XRP, швидше за все, буде служити для зменшення ведмежих імпульсів, поки не з’явиться більш чіткий бичачий каталізатор.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

XRP падає та демонструє сигнали до продажу — аналітик

Чи досягне XRP $100 у 2025 — технічний аналіз

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg 18.03.2025

Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg
Бичачий цикл Біткоїна закінчився — CEO CryptoQuant 18.03.2025

Бичачий цикл Біткоїна закінчився — CEO CryptoQuant
Відкритий інтерес до Toncoin різко зріс на тлі відʼїзду Дурова з Франції 17.03.2025

Відкритий інтерес до Toncoin різко зріс на тлі відʼїзду Дурова з Франції
Прийняття криптовалют у США може спровокувати фінансову кризу — ЄЦБ 17.03.2025

Прийняття криптовалют у США може спровокувати фінансову кризу — ЄЦБ
2 переоцінені криптовалюти, яких варто уникати цього тижня 17.03.2025

2 переоцінені криптовалюти, яких варто уникати цього тижня
XRP може досягти $15 — криптоексперт 17.03.2025

XRP може досягти $15 — криптоексперт
Вибір редакції
Всі
RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
ТОП статей 18.03.2025

RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати

 Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу
ТОП статей 10.03.2025

Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу
Останні новини
18.03.2025  19:40

Кити купили 150 млн XRP: чи варто інвестувати у монету

 18.03.2025  18:20

Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР

 18.03.2025  17:00

Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg

 18.03.2025  15:40

Як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми — НБУ

 18.03.2025  13:00

3 перспективні сировинні товари для інвестицій у 2025 році

 18.03.2025  11:30

Бичачий цикл Біткоїна закінчився — CEO CryptoQuant

 18.03.2025  11:00

RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber