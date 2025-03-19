SEC закриє справу проти Ripple: ціна XRP стрімко злетіла на 13%

XRP зріс більш ніж на 13% у середу, 19 березня, після того, як CEO Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) має намір відкликати свою апеляцію проти Ripple

«Ось і все — момент, на який ми чекали. SEC відкличе свою апеляцію, — написав Гарлінгхаус у X. — Беззаперечна перемога для Ripple, для криптовалют — з якого боку не глянь».

This is it – the moment we’ve been waiting for. The SEC will drop its appeal – a resounding victory for Ripple, for crypto, every way you look at it. The future is bright. Let’s build. pic.twitter.com/7WsD0C92Cm — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 19, 2025

Минулого тижня повідомлялося, що тривала судова суперечка між Ripple і регулятором наближається до завершення. SEC подала позов проти Ripple у 2020 році, звинувативши компанію в залученні $1,3 млрд через незареєстрований продаж цінних паперів у вигляді токенів XRP.

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Суддя США Анісаліза Торрес у 2023 році постановила, що Ripple порушила федеральне законодавство про цінні папери, продаючи токени напряму інституційним інвесторам. Водночас продаж XRP через біржі для звичайних користувачів не визнали порушенням. Це рішення багато хто розглядав як часткову перемогу Ripple. У серпні минулого року суд зобов’язав Ripple сплатити штраф у розмірі $125 млн. Після цього SEC подала «повідомлення про апеляцію».

Позов SEC проти криптовалютної компанії, який Гарлінгхаус назвав «першим великим ударом у війні проти криптовалют», призвів до збитків у розмірі $15 млрд для власників XRP. Попередні справи SEC завершувалися швидко, що зробило позов проти Ripple знаковою подією для криптовалютної індустрії.

Після відставки колишнього голови SEC Гері Генслера Комісія закрила кілька справ, зокрема розслідування щодо Coinbase. Тим часом президент Дональд Трамп висунув кандидатуру Пола Аткінса на посаду нового голови SEC, однак Сенат поки не призначив слухання для його затвердження.

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