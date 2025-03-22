Аналітики назвали найбільші ризики для крипторинку в 2025

Хоча більшість аналітиків очікують, що криптовалютний «бичачий» цикл триватиме до кінця 2025 року, побоювання щодо економічної рецесії в США, а також «циркулярна» економіка криптовалют все ще можуть загрожувати криптовалютним оцінкам

Незважаючи на нещодавню корекцію ринку, більшість криптоаналітиків очікують, що бичачий цикл досягне піку після третього кварталу 2025 року, а прогнози цін на Біткоїн (BTC) варіюються від $160 000 до понад $180 000.

За словами Артура Брайтмана, співзасновника Tezos, окрім зовнішніх проблем, таких як потенційна рецесія в найбільшій економіці світу, найбільшим галузевим ризиком криптовалют є «циклічний» характер їхньої економіки.

«Усередині індустрії основний ризик полягає в тому, що індустрія все ще дуже сильно шукає заземлення. Все це все ще дуже замкнуто, — сказав Брайтман. — Якщо ви подивитеся на DeFi, наприклад, то сенс фінансів полягає в тому, щоб фінансувати щось […], але якщо єдине, що фінансує DeFi — це більше DeFi, то це замкнуте коло. Якщо єдина причина, по якій люди хочуть купити ваш токен – це тому, що вони відчувають, що інші люди захочуть купити цей токен, це замкнуте коло».

Це різко контрастує з фондовим ринком, який «побудований на бізнесах, що приносять дохід», що робить «відсутність ґрунту» в криптоіндустрії однією з головних загроз галузі.

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Інші інсайдери галузі також критикують стан криптоекономіки, особливо у зв’язку з останніми обвалами мемкоїнів, які викачують ліквідність з більш усталених криптовалют.

У лютому блокчейн Solana зіткнувся з відтоком коштів на суму понад $485 млн після того, як хвиля вилучення мемкоїнів спровокувала втечу інвесторів у «безпечне місце», причому частина капіталу перетекла в мемкоїни в ланцюжку BNB.

Окрім галузевих подій, традиційним і криптовалютним ринкам загрожують більш масштабні макроекономічні проблеми, включаючи потенційну рецесію в США.

«З точки зору макроподій, я все ще думаю, що ми можемо побачити рецесію, — сказав Брайтман. — Існує багато бичачих вітрів для ринку, але є також багато традиційних індикаторів рецесії, які спалахують вже деякий час. Так що я не думаю, що можна виключити рецесію».

Ринки криптовалют все ще торгуються в значній кореляції з акціями технологічних компаній, а це означає, що рецесія викличе широкомасштабний розпродаж, додав він.

Нинішня торговельна війна, спричинена тарифами президента США Дональда Трампа та постійними заходами у відповідь, знову викликала занепокоєння щодо потенційної рецесії.

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Джерело: CoinTelegraph.