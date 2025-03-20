2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд ринкової капіталізації у квітні

Ринок криптовалют залишається волатильним, оскільки Біткоїн (BTC) намагається подолати ключовий рівень опору в $85 000, обтяжений торговельною напруженістю та економічною невизначеністю

Однак, в той час як Біткоїн залишається в обмеженому діапазоні, ринок альткоїнів переживає новий підйом, підтриманий зростаючим інституційним інтересом та регуляторними змінами.

Серед альткоїнів виділяються XRP і Solana (SOL), які виграють від сприятливої ринкової кон’юнктури, а аналітики та інвестори уважно стежать за їх потенційним просуванням до позначки ринкової капіталізації в $200 млрд.

XRP

Наразі XRP торгується на рівні $2,47, а його ринкова капіталізація становить $144,4 млрд. Нещодавні події створюють передумови для того, що криптовалюта може досягти оцінки у $200 млрд у квітні, що підштовхне її ціну приблизно до $3,45.

Основним каталізатором такого «бичачого» прогнозу є рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) відкликати свій багаторічний позов проти Ripple.

Це знаменує собою кінець чотирирічної судової тяганини, яка, за словами генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауса, призвела до збитків власників XRP на суму близько $15 млрд. Вирішення справи відновило довіру інвесторів, усунувши значну загрозу для ринкових показників XRP.

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Після заяви Ripple посилилися очікування, пов’язані зі створенням біржового фонду XRP (ETF). Згідно з даними платформи прогнозування Polymarket, шанси на схвалення ETF зросли до 79%, що відображає підвищений оптимізм серед трейдерів та інституційних інвесторів.

Solana (SOL)

В даний час Solana торгується на рівні $133,85, а її ринкова капіталізація становить $68,2 млрд. Щоб досягти ринкової капіталізації в $200 млрд, Solana має зрости більш ніж на 211%, що підштовхне її ціну приблизно до $393.

Основним каталізатором, що підвищує перспективи Solana, є запуск перших в історії ETF, які відстежують ф’ючерси на Solana, що стало важливою віхою для криптовалюти.

Хоча Комісія з цінних паперів та бірж США ще не затвердила спотовий ETF Solana, дебют цих ф’ючерсних ETF підкреслює зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів.

За оцінками аналітиків Bloomberg Intelligence, зараз існує 75% ймовірність того, що спотовий ETF на Solana отримає схвалення регулятора цього року — крок, який може розблокувати значний інституційний капітал і ще більше зміцнити позицію SOL як основного інвестиційного активу.

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Джерело: Finbold.