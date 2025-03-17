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Відкритий інтерес до Toncoin різко зріс на тлі відʼїзду Дурова з Франції

17.03.2025 19:40
Ольга Деркач
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Відкритий інтерес (OI) до Toncoin підскочив на 67% на тлі повідомлень про від’їзд засновника Telegram Павла Дурова з Франції, де він був зобов’язаний перебувати з моменту арешту сім місяців тому

Відкритий інтерес до Toncoin різко зріс на тлі відʼїзду Дурова з Франції

Відкритий інтерес до Toncoin різко зріс на тлі відʼїзду Дурова з Франції Фото: instagram.com/durov, freepik.com

За даними CoinGlass, 15 березня Toncoin (TON) OI — показник, що відстежує загальну кількість невиконаних контрактів на похідні інструменти Toncoin, такі як опціони та ф’ючерси — досяг $169 млн, що на 67% більше, ніж за день до того, коли вперше з’явилися повідомлення про від’їзд Дурова.

Це найвищий рівень відкритого інтересу до Toncoin з 1 лютого, коли він становив $171,49 млн.

TON — нативна криптовалюта The Open Network, яка є ексклюзивною блокчейн-інфраструктурою для екосистеми мінізастосунківTelegram.

За даними CoinMarketCap, ціна TON підскочила на 17% за ту ж добу, торгуючись на рівні $3,47 на момент написання.

Торговий ресурс Crypto Billion у своєму дописі заявив, що Toncoin «демонструє ознаки потенційної довгострокової фази накопичення, оскільки він стабілізується біля ключових рівнів підтримки».

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Однак, якщо це ралі виявиться нетривалим, близько $18,8 млн довгих позицій можуть бути ліквідовані, якщо ціна TON повернеться до рівня $3, на якому він торгувався 14 березня.

Як повідомляється, суд дозволив Дурову поїхати в Дубай, місто, яке не має угод про екстрадицію з багатьма країнами.

Реакція ринку натякає на потенційне значення цієї справи для криптоіндустрії. Багато хто побоюється, що арешт Дурова в серпні 2024 року у Франції може створити прецедент для репресій проти інших сервісів, орієнтованих на конфіденційність. Його звинуватили в тому, що він керував платформою, яка дозволяє здійснювати незаконні транзакції.

Аналогічно, коли Дуров був заарештований у серпні 2024 року, OI TON також різко зріс.

Після новини про арешт Дурова 24 серпня 2024 року OI TON підскочив на 32% протягом наступних 24 годин, а його ціна впала майже на 12%.

21 січня Telegram оголосив, що припиняє підтримку всіх блокчейнів, окрім The Open Network, для своїх месенджерів.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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