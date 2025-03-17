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2 переоцінені криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

17.03.2025 15:20
Микола Деркач
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На фоні зростання купівельного тиску та спекулятивного інтересу деякі цифрові активи опинилися в зоні перекупленості, що підвищує ризик корекції. Хоча короткострокові трейдери ще можуть знаходити можливості для заробітку, ймовірність зниження переважає потенційний прибуток. Цього тижня варто бути обережними з наступними двома криптовалютами

2 переоцінені криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

2 переоцінені криптовалюти, яких варто уникати цього тижня Фото: unsplash.com

BinaryX (BNX)

BinaryX (BNX) останнім часом набув популярності на крипторинку, зафіксувавши значні капіталовкладення. Станом на момент написання матеріалу токен торгується за $1,49, що означає зростання на 37,49% за останні 24 години.

Попри спокусу короткострокового прибутку, індикатор відносної сили (RSI) для BNX становить 74,78 (15-хвилинний графік), а значення для 1-годинного, 4-годинного та 12-годинного графіків— 82,13, 83,32 і 70,53 відповідно. Це свідчить про те, що актив перебуває у зоні перекупленості.

Загалом, коли RSI перевищує 70, це може означати, що актив переоцінений і ймовірна корекція.

Активність навколо BNX зростає на фоні збільшення ініціатив на блокчейні платформи, що робить його занадто «гарячим» для купівлі у даний момент.

Зокрема, токен GameFi готується до ребрендингу в Four (FORM), а провідні біржі, такі як Bitget і Binance, підтримують цей перехід. Ребрендинг і обмін токенів у співвідношенні 1:1 мають на меті оновити імідж проєкту.

Хоча в короткостроковій перспективі BNX може демонструвати підвищену волатильність, його довгостроковий прогноз залишається позитивним завдяки підтримці таких інвесторів, як Binance Labs.

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Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) став одним із лідерів зростання серед криптовалют в умовах пригніченого ринку. Для розуміння ситуації: ціна ATOM зростає вже п’ять днів поспіль, що супроводжується стійким попитом і зростанням відкритого інтересу до ф’ючерсів.

Станом на момент написання ATOM торгувався за $4,702, додавши 2,66% за останні 24 години.

Попри це, індикатори RSI— 68,75 (15 хвилин), 62,51 (1 година), 71,14 (4 години) та 62,62 (12 годин)— свідчать, що ATOM наближається до зони перекупленості, що може вказувати на потенційне виснаження висхідного імпульсу.

Примітно, що станом на 15 березня відкритий інтерес до ф’ючерсів ATOM зріс до $93 мільйонів— найвищого рівня з лютого 2021 року. Цей показник відображає невиконані ордери на купівлю та продаж, а його зростання часто сигналізує про відновлення криптовалюти. Однак нинішній стан перекупленості вимагає обережності.

Висновок

Хоча високий RSI свідчить про те, що обидва активи перебувають у зоні перекупленості, це не означає негайну корекцію. Проте цей сигнал вказує на необхідність обачності, оскільки історично подібні умови передували зниженню цін.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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