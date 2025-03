Трамп може придбати частку Binance — деталі

Нещодавно у ЗМІ почала з’являтися інформація, що команда Трампа веде переговори щодо придбання частки в американському підрозділі криптовалютної біржі Binance, що могло б сприяти поверненню компанії на ринок США

У четвер The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що представники команди президента США Дональда Трампа з 2024 року ведуть переговори щодо придбання фінансової частки в Binance US. За даними джерел, знайомих із ситуацією, ці переговори нібито розпочалися у рамках плану глобальної біржі повернутися на американський ринок.

Однак незрозуміло, як саме могла б реалізуватися ця угода у разі її укладення. За даними джерел WSJ, одним із варіантів було би проведення угоди через криптовалютний проєкт команди Трампа – World Liberty Financial (WLF).

Крім того, до переговорів, схоже, був залучений Стів Віткофф, спеціальний посланець США на Близькому Сході. Він є співзасновником WLF, проте представник адміністрації Трампа заперечив його участь, зазначивши, що він «знаходиться у процесі виходу зі своїх бізнес-інтересів».

Цікаве по темі: Фондовий ринок США втратив $4 трлн через тарифну політику Трампа

Зазначається, що після перемоги Трампа Binance створила робочу групу під керівництвом CEO Річарда Тенга, до якої увійшли провідні юристи та спеціалісти з комплаєнсу, щоб оцінити можливі варіанти. Виконавці усвідомлювали, що судимість Чжао ускладнює повернення компанії, оскільки укладення комерційних угод у США з фігурантом кримінальної справи, який є мажоритарним акціонером, буде проблематичним.

Як наслідок, керівники компанії бачили потенційну юридичну стратегію у справі Джастіна Сана, якого Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно тимчасово звільнила від судового позову. За словами джерел, один із можливих варіантів передбачав вливання капіталу у World Liberty Financial в обмін на помилування для Чжао.

Варто зазначити, що співзасновник Binance Чанпен Чжао у своєму пості в X спростував чутки, що він нібито хотів отримати «помилування» від адміністрації Трампа, а також не обговорював жодних угод щодо Binance US, але зазначив: «Жоден засуджений не відмовився б від помилування, особливо якщо він єдиний в історії США, кого засудили до в’язниці лише за одне порушення Закону про банківську таємницю (BSA)».

4. Sorry to disappoint. The WSJ article got the facts wrong.

More than 20 people have told me they were asked by the WSJ (and another media), “Can you confirm that CZ made some deal for a pardon?”

They probably asked hundreds of people to have 20 people reach out to me. In… https://t.co/ELyDPmKD3G

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 13, 2025