Мільярдери, які публічно підтримали Трампа, вже втратили $209 мільярдів

Коли Дональд Трамп приймав присягу 20 січня, поруч із ним стояли деякі з найбагатших людей світу. Тоді їхні статки знаходилися на піку завдяки бурхливому зростанню фондового ринку. Однак сім тижнів потому ситуація сильно змінилася

Початок другого президентського терміну Трампа приніс різкий обвал для багатьох мільярдерів, які сиділи позаду нього у ротонді Капітолію. П’ятеро з них загалом втратили $209 мільярдів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires.

Період між обранням Трампа і його інавгурацією був вигідним для найбагатших людей світу, оскільки індекс S&P 500 встановив кілька рекордних максимумів. Інвестори активно вкладалися в акції та криптовалюту, очікуючи, що політика Трампа сприятиме бізнесу.

Акції Tesla Inc. Маска зросли на 98% у перші тижні після виборів, досягнувши історичного максимуму. LVMH Бернара Арно додала 7% напередодні дня інавгурації, що зробило французького магната багатшим на $12 мільярдів. Навіть Meta Platforms Inc. Цукерберга, яка у 2021 році заблокувала Трампа на своїй платформі, зросла на 9% перед початком нового терміну президента та ще на 20% у перші чотири тижні його перебування на посаді.

Однак очікування, що новий термін Трампа продовжить стимулювати ринок, не справдилися. S&P 500 впав на 6,4% з моменту його вступу на посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і неоднозначна політика щодо тарифів сколихнули фондовий ринок. У понеділок індекс впав ще на 2,7%.

Компанії, завдяки яким зросли статки учасників інавгурації, стали одними з найбільших жертв: з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією, вони втратили загалом $1,39 трильйона ринкової капіталізації.

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Ось як це вплинуло на деяких мільярдерів:

Ілон Маск (мінус $148 мільярдів)

53-річний генеральний директор Tesla мав рекордні $486 мільярдів статків 17 грудня — це найбільша сума, коли-небудь зафіксована індексом Bloomberg. Основний прибуток йому принесла Tesla, акції якої майже подвоїлися після виборів. Відтоді електромобільний гігант втратив усі ці здобутки. Європейські споживачі охололи до бренду через підтримку Маском праворадикальних політиків, що призвело до падіння продажів Tesla у Німеччині на понад 70% у перші два місяці року. У Китаї постачання Tesla скоротилися на 49% у лютому — до рівня, якого не було з липня 2022 року.

Джефф Безос (мінус $29 мільярдів)

61-річний Безос, який раніше конфліктував із Трампом через поштову службу та свою власність на The Washington Post, після виборів привітав Трампа у соцмережі X Маска. У грудні Amazon пожертвувала $1 мільйон у фонд інавгурації Трампа, а в січні Безос вечеряв із президентом у той самий день, коли оголосив, що його видання зосередиться на питаннях особистих свобод і вільного ринку в розділі думок. Відтоді акції Amazon впали на 14%.

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Сергій Брін (мінус $22 мільярди)

51-річний Брін, співзасновник компанії Google (нині Alphabet), у 2017 році приєднався до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско. Після переобрання Трампа у листопаді він повечеряв із ним у Мар-а-Лаго. У лютому акції Alphabet впали більш ніж на 7% після того, як компанія не досягла прогнозованих доходів за квартал. Минулого тижня представники Alphabet зустрічалися з урядом США, намагаючись домогтися менш жорсткої політики щодо антимонопольного розслідування її пошукового бізнесу.

Марк Цукерберг (мінус $5 мільярдів)

Meta була найуспішнішою компанією серед «Чудової сімки» (Magnificent Seven) технологічних гігантів на початку цього року. Навіть коли решта технологічних компаній, що рухали S&P 500 в останні роки, демонстрували слабке зростання, Meta підскочила на 19% з середини січня до середини лютого. Однак з того часу всі ці здобутки були втрачені. Індекс Magnificent Seven впав на 20% від свого піку в середині грудня.

Бернар Арно (мінус $5 мільярдів)

76-річний Арно, чия родина володіє LVMH (бренди Louis Vuitton, Bulgari тощо), є давнім другом Трампа. Він спілкувався з ним наступного дня після замаху в Пенсильванії у липні. Після падіння протягом більшої частини 2024 року акції LVMH підскочили на понад 20% від моменту виборів до кінця січня, але згодом втратили більшість цих здобутків. Аналітики Morningstar заявили минулого місяця, що запровадження 10-20% мита на європейські предмети розкоші може ще більше пригнітити продажі, які вже й так демонструють негативну динаміку.

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