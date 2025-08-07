close-btn
Маркетплейс Kasta запустив картку та анонсував суперзастосунок

07.08.2025 13:50
Ольга Деркач

Маркетплейс Kasta готується до трансформації в повноцінну екосистему. Нещодавно компанія оголосила про масштабний ребрендинг і запуск багатофункціонального суперапа

Засновник Kasta Андрій Логвін в інтервʼю Forbes поділився деталями майбутніх змін, пише dev.ua.

«Спочатку на ринку перемогли маркетплейси. Тепер час екосистем. Можна створювати обсяг на ритейлі, а заробляти на фінтеху. Це надійна бізнес-модель. Тому для мене це не перезапуск Kasta, а розвиток ритейл-напряму. Перетворення маркетплейсу на екосистему — логічний і усвідомлений крок», — пояснив Логвін.

За його словами, більшість екосистем мають схожу структуру: торгівля, фінансові послуги, логістика та страхування.

До функціоналу застосунку інтегрували банківську картку KastaVisa Card у співпраці з банком «Кредит Дніпро». Користувачам пропонують кешбек до 20%, знижки до 30% на покупки у Kasta та кредитний ліміт до 100 000 грн. Усі сервіси — торговельні та банківські — об’єднають у єдиний SuperApp.

Цікаве по темі: Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

До кінця року компанія планує випустити сотні тисяч карток, а в перспективі — вийти на мільйонні тиражі. Однак сама карта дуже нагадує продукт від monobank, який за кілька років на майже порожньому ринку зібрав базу з 10 мільйонів карток.

«monobank прийшов у суперапп із фінтеху. Ми прийшли з ритейлу і будемо конкурувати за клієнтів. Питання в тому, хто буде швидшим — mono побудує хороший маркетплейс чи ми видамо мільйони карток як mono, — прокоментував Логвін. — У нас інша бізнес-модель і обмежений час. Якщо інший великий ритейл також буде роздавати свої картки й рухатися в бік екосистеми, виграти буде складно. Нам треба робити все швидко».

Наразі в команді Kasta працює близько 500 співробітників. Із них 50 — спеціалісти ІТ-напрямку, які працюють над суперапом разом із командою банку-партнера.

«Для тих продуктів, які ми випускаємо, це дуже мало. У конкурентів команди незіставно більші. Ми плануємо конкурувати не кількістю, а якістю», — підсумував Логвін.

