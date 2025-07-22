Мережа EVA запускає новий формат магазинів

Національна мережа магазинів краси та догляду EVA запустила пілотну модель компактного торговельного формату під назвою «EVA поруч». Перший магазин нового типу відкрився 12 липня в селі Зазим’я на Київщині

У найближчі тижні компанія планує відкрити ще два магазини в передмістях столиці — у Гатному (бульвар Приозерний, 6) та Софіївській Борщагівці (проспект Героїв Небесної Сотні, 28).

За словами операційного директора мережі Віктора Среднього, новий формат покликаний забезпечити присутність EVA у локаціях, де відкриття повноформатного магазину було неможливим через брак площ.

Площа кожного магазину «EVA поруч» становить близько 60 м², що в кілька разів менше за традиційні точки мережі. У новому форматі представлено приблизно 2000 товарних позицій — проти 15–20 тисяч у стандартних магазинах.

Основний акцент зроблено на товари повсякденного попиту: побутову хімію, засоби гігієни, дитячий сегмент і базову косметику для догляду. Асортимент не включає декоративну косметику й парфумерію, однак передбачає доступні за ціною унікальні пропозиції.

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Кожна точка виконує функцію пункту видачі онлайн-замовлень. Для зручності покупців, зокрема людей старшого віку, у магазині встановлено планшети, через які співробітники допомагають оформити замовлення в інтернет-магазині EVA.

Інвестиції в один магазин формату «EVA поруч» становлять до 500 тис. грн — у рази менше за витрати на відкриття стандартної точки, які сягають 3–5 млн грн. Кожен новий об’єкт забезпечує роботою 3–4 людей.

До кінця 2025 року компанія планує запустити 10 таких магазинів, а оцінити доцільність подальшого масштабування формату планує у 2026-му.

EVA управляється ТОВ «Руш» і входить до складу корпорації «Тервін», засновником якої є бізнесмен Руслан Шостак. Група об’єднує 16 компаній.

За останній рік мережа відкрила 65 нових магазинів, із яких 45 — у форматі «Жіноча енергія». Ще 26 магазинів перейшли на цей формат після оновлення. Водночас закрито 18 точок: 10 із них — через окупацію, а дві в Херсоні — через втрату економічної доцільності на тлі відтоку населення.

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Джерело: Forbes.