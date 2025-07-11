Мережа «Аврора» відкрила свій перший магазин у Бухаресті

Українська мережа мультимаркетів «Аврора» продовжує активну експансію на ринку Румунії, відкривши перший магазин у Бухаресті

Новий торговий об’єкт став ювілейним — 50-м у країні, повідомила компанія Forbes.

Магазин площею 200 квадратних метрів розташовано за адресою: Calea Cringasi nr.29, сектор 6 — у самому серці району Крингаші, в межах однойменного торгового центру.

Бренд упевнено зміцнює свої позиції в Румунії. Індекс лояльності покупців (NPS) на румунському ринку наразі суттєво перевищує український показник — приблизно 80 проти 60, що свідчить про високу довіру з боку місцевих споживачів.

У компанії також відзначили, що розвиток мережі в Румунії створює додаткові перспективи як для місцевих виробників, так і для українських. Уже 27 українських компаній постачають свою продукцію до румунських магазинів «Аврора», відкриваючи для себе нові ринки збуту.

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«Відкриття в Бухаресті — це підтвердження довіри клієнтів та вагомий крок у підкоренні європейського ринку. Ми пишаємося тим, що можемо представляти українську якість за кордоном і відкривати нові можливості для українських виробників на міжнародній арені», — наголосив Тарас Панасенко, співвласник групи компаній «Аврора».

Перший магазин у Румунії компанія відкрила в жовтні 2023 року в місті Сучава — саме з цього стартував міжнародний розвиток мережі. У 2024 році було запущено розподільчий центр у місті Бакеу, що дозволило суттєво покращити логістичні процеси та забезпечити оперативне постачання товарів.

Мережа «Аврора» є найбільшим в Україні представником формату one dollar store. Перший магазин з’явився у Полтаві у 2011 році. Компанію заснували Лев Жиденко, Леся Клименко та Тарас Панасенко.

Упродовж 2024 року ритейлер відкрив 360 нових торгових точок і вийшов на міжнародні ринки. У 2025 році компанія планує відкрити ще 340–350 магазинів. Станом на сьогодні мережа налічує 1 738 магазинів в Україні та 50 у Румунії.

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