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Скільки заробила «Аврора» за І квартал 2025 року — СЕО мережі

01.05.2025 10:10
Ольга Деркач
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Виторг мережі Аврора Мультимаркет за І квартал 2025 року склав 10,6 млрд грн (12,7 млрд грн з ПДВ)

Скільки заробила «Аврора» за І квартал 2025 року — СЕО мережі

Скільки заробила «Аврора» за І квартал 2025 року — СЕО мережі Фото: robota.avrora.ua, bank.gov.ua

Про це написав СЕО мережі Тарас Панасенко на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, у першому кварталі було відкрито понад 70 нових магазинів в Україні та Румунії.

«Постійно створюємо нові робочі місця, наша команда — це вже понад 15 500 людей. Так само сотні робочих місць створюється у наших виробників — постачальників, — пише Панасенко. — Із цікавого: понад 800 людей з компанії зараз перебувають у декретній відпустці. Ми з повагою ставимось до батьківства й пишаємось, що люди почуваються захищеними».

За перші три місяці «Автора» сплатила понад 2,1 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів, у т.ч. 210,9 млн грн ПДФО — до місцевих бюджетів громад.

«Наші магазини корисні громадам, бо ми сплачуємо податки в кожному місті де працюємо. Як приклад, вже традиційно, Аврора — найбільший платник податків до бюджету Полтавської громади, сплативши 67 млн грн за перші три місяці року», — наголошує Панасенко.

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За його словами, сплата податків для компанії — це не лише виконання зобов’язань, а й вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави. Кожна перерахована гривня працює на підтримку економіки та наших Сил Оборони.

У першому кварталі компанія спрямувала 71,6 млн грн на благодійність. Серед ключових ініціатив — допомога у реабілітації військових у центрі Superhumans, підтримка фонду «Повернись живим», ГО «Землячки» та інших значущих соціальних проєктів.

«Дякуємо партнерам — вони роблять неймовірно круту роботу», — додав Панасенко.

Він наголосив, що компанія підтримує український бізнес: 46% товарів у її асортименті — українського виробництва. Вона вже співпрацює з понад 600 українськими виробниками — і запрошує доєднуватися тих, хто ще не приєднався.

«Дякую нашій команді та всім партнерам за фантастичні результати. Ми хочемо бути корисними Україні та всім нашим людям: створювати робочі місця, підтримувати громади та зміцнювати економіку», — додав СЕО мережі.

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