Критерії «Клубу білого бізнесу» переглянуть — Гетманцев

В Україні планують переглянути критерії для входження до «Клубу білого бізнесу»

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Цей проєкт викликав велику зацікавленість серед бізнесу. Від всіх бізнес-асоціацій ми отримали листи щодо певних змін критеріїв, і, за результатами першого кварталу, вже зараз бачимо, що деякі з них будемо змінювати. Напевно, штраф у 340 грн є недостатнім приводом для того, аби виключати компанію з переліку «білого бізнесу», якщо, дійсно, цей штраф був сплачений і питання вже закрите», — сказав Гетманцев.

Нардеп пояснив, що фактично йдеться про помʼякшення вимог, але є нюанси.

«Так. Але не тільки. Наведу приклад: у нас є такий критерій для включення до клубу, як заробітна плата на підприємстві вище середньої і по регіону, і по галузі. І є великий виробник цементу в Івано-Франківській області, який є єдиним в цій галузі у цьому регіоні. Тобто він навіть теоретично не може виконати цей показник, — пояснив Гетманцев. — Практика показала нам цю прикру помилку, і ми, безперечно, її виправимо. Як і деякі інші питання, які також треба обговорити. Можу анонсувати, що в травні буде внесений законопроєкт щодо доопрацювання критеріїв «Клубу білого бізнесу»».

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Оновлений перелік учасників «Клубу білого бізнесу» став уже другою ітерацією ініціативи та наразі містить 8199 платників податків — на 55 менше, ніж у попередній версії. Водночас відбулося значне оновлення складу: понад дві з половиною тисячі компаній приєдналися до списку, і приблизно стільки ж вибули. Найбільше зростання зафіксовано серед фізичних осіб-підприємців — їхня кількість зросла на 581, до 732 осіб. Також у списку наразі перебуває 211 резидентів Дія.City.

Причини виключення з переліку часто пов’язані з формальними порушеннями, зокрема, несвоєчасним поданням податкової звітності. Навіть одне таке порушення є підставою для втрати статусу учасника «клубу».

Гетманцев підкреслив, що метою створення «Клубу білого бізнесу» не є надання пільг чи переваг, а налагодження прозорих і цивілізованих відносин між бізнесом і податковими органами. Ініціатива дозволяє компаніям, які дотримуються чітких і зрозумілих правил, уникати планових перевірок.

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