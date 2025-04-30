close-btn
PaySpaceMagazine

Критерії «Клубу білого бізнесу» переглянуть — Гетманцев

30.04.2025 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

В Україні планують переглянути критерії для входження до «Клубу білого бізнесу»

Критерії «Клубу білого бізнесу» переглянуть — Гетманцев

Критерії «Клубу білого бізнесу» переглянуть — Гетманцев Фото: freepik.com

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Цей проєкт викликав велику зацікавленість серед бізнесу. Від всіх бізнес-асоціацій ми отримали листи щодо певних змін критеріїв, і, за результатами першого кварталу, вже зараз бачимо, що деякі з них будемо змінювати. Напевно, штраф у 340 грн є недостатнім приводом для того, аби виключати компанію з переліку «білого бізнесу», якщо, дійсно, цей штраф був сплачений і питання вже закрите», — сказав Гетманцев.

Нардеп пояснив, що фактично йдеться про помʼякшення вимог, але є нюанси.

«Так. Але не тільки. Наведу приклад: у нас є такий критерій для включення до клубу, як заробітна плата на підприємстві вище середньої і по регіону, і по галузі. І є великий виробник цементу в Івано-Франківській області, який є єдиним в цій галузі у цьому регіоні. Тобто він навіть теоретично не може виконати цей показник, — пояснив Гетманцев. — Практика показала нам цю прикру помилку, і ми, безперечно, її виправимо. Як і деякі інші питання, які також треба обговорити. Можу анонсувати, що в травні буде внесений законопроєкт щодо доопрацювання критеріїв «Клубу білого бізнесу»».

Цікаве по темі: Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев

Оновлений перелік учасників «Клубу білого бізнесу» став уже другою ітерацією ініціативи та наразі містить 8199 платників податків — на 55 менше, ніж у попередній версії. Водночас відбулося значне оновлення складу: понад дві з половиною тисячі компаній приєдналися до списку, і приблизно стільки ж вибули. Найбільше зростання зафіксовано серед фізичних осіб-підприємців — їхня кількість зросла на 581, до 732 осіб. Також у списку наразі перебуває 211 резидентів Дія.City.

Причини виключення з переліку часто пов’язані з формальними порушеннями, зокрема, несвоєчасним поданням податкової звітності. Навіть одне таке порушення є підставою для втрати статусу учасника «клубу».

Гетманцев підкреслив, що метою створення «Клубу білого бізнесу» не є надання пільг чи переваг, а налагодження прозорих і цивілізованих відносин між бізнесом і податковими органами. Ініціатива дозволяє компаніям, які дотримуються чітких і зрозумілих правил, уникати планових перевірок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024 — Гетманцев

Гетманцев озвучив найвідповідальніших платників податків у різних галузях

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
google news
Новини по темі
Скільки грошей заробила Visa за II квартал: оприлюднено звіт 30.04.2025

Скільки грошей заробила Visa за II квартал: оприлюднено звіт
Українська компанія виходить на ринок Бразилії 29.04.2025

Українська компанія виходить на ринок Бразилії
Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій 29.04.2025

Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій
IFC та Ukrsibbank запускають програму для підтримки українського бізнесу 29.04.2025

IFC та Ukrsibbank запускають програму для підтримки українського бізнесу
Скільки податків сплатили грантери програми «Власна Справа» 28.04.2025

Скільки податків сплатили грантери програми «Власна Справа»
Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor 28.04.2025

Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor
Вибір редакції
Всі
Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту

 Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
Останні новини
Сьогодні  21:00

Revolut виходить на мобільний ринок

 Сьогодні  20:20

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

 Сьогодні  19:40

Критерії «Клубу білого бізнесу» переглянуть — Гетманцев

 Сьогодні  19:00

Де в ЄС найдешевше жити у 2025 — рейтинг країн

 Сьогодні  18:20

Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти

 Сьогодні  17:00

Україна готується до входження в SEPA: Мінфін представив план дій

 Сьогодні  16:20

Скільки грошей заробила Visa за II квартал: оприлюднено звіт

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber