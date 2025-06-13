«Цитрус» зникне з ринку: мережу поглинає конкурент

Український ринок електроніки готується до великої зміни — мережа Yabluka перебуває на фінальному етапі процесу поглинання свого конкурента, відомого ритейлера «Цитрус»

Про це Forbes повідомило джерело, обізнане з деталями угоди, пише LIGA.net.

Інформацію підтвердив один із співвласників Yabluka Артур Гатунок.

«Цитрус приєднується до Yabluka — ми розвиватимемо саме нашу бізнес-модель», — зазначив Гатунок.

Деталі щодо вартості угоди наразі залишаються конфіденційними.

Станом на червень 2025 року у «Цитруса» налічується приблизно 40 магазинів по всій країні, тоді як Yabluka має близько 30 торгових точок. Крім того, за даними Forbes, інтернет-магазин Цитруса щомісяця збирає аудиторію на рівні 600 000 відвідувачів, що вдвічі перевищує трафік онлайн-майданчика Yabluka.

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Ще однією перевагою Цитруса є партнерство з Apple — компанія співпрацює з офіційним дистриб’ютором бренду в Україні, компанією «Асбіс».

Історія «Цитруса» розпочалася з підприємницького тандему Григорія Топала і Дмитра Зінченка. Проте у 2020 році між співзасновниками розгорівся конфлікт, що переріс у корпоративне протистояння. За словами Зінченка, Топал позбавив його частки в компанії та відсторонив від управління.

У 2021 році Зінченко звернувся по допомогу до Геннадія Корбана — фігури, добре відомої в ділових колах завдяки участі в численних конфліктах і неприязних поглинаннях. У результаті Корбан викупив у Зінченка 50% частку в компанії «ЗТ-Інвест» — саме вона володіє правами на торгові марки Цитрус. Інші 50% досі належать Топалу.

При цьому структура «Цитруса» є складною: компанія не має єдиного юридичного центру управління, а бізнес функціонує через кілька окремих юридичних осіб.

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