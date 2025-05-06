Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС

Український бренд «П’яна Вишня», що є частиною Львівського ресторанного холдингу !FEST, анонсував відкриття свого першого закладу у Франції

Бар із фірмовим напоєм — львівською вишнівкою — зустріне відвідувачів у самому серці Бордо вже 10 травня. Про це компанія повідомила у пресрелізі, пише Forbes.

Нова локація з’явиться за адресою 264 rue Saint Catherine — на центральній вулиці популярного туристичного району. Франція стане десятою країною, де представлено бренд, відомий своїм культовим напоєм.

У компанії зазначають, що відкриття у Бордо — не лише експансія бізнесу, а й ще один крок у промоції української культури за кордоном. Місто, що відоме своїм виноробством та гастрономічними традиціями, щороку приваблює безліч туристів з Великої Британії, США, Іспанії та інших країн. Його атмосферні бари й затишні вулички гармонійно вписуються у концепцію «П’яної Вишні», зазначають у мережі.

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Перший заклад бренду було відкрито у Львові на площі Ринок у 2015 році. Сьогодні мережа налічує понад 60 барів в Україні та за її межами, зокрема у Великій Британії, Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині, країнах Балтії, Молдові, а тепер і у Франції.

Ресторанну групу !FEST заснували Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Їхній перший проєкт — кафе «Біля Діани» — з’явився у Львові 16 років тому. Відтоді холдинг перетворився на одну з найбільших ресторанних мереж в Україні, об’єднавши понад 130 закладів і 40 брендів.

Нагадаємо, що українська мережа косметики ISEI вийшла на кіпрський ринок, відкривши свій перший магазин у місті Ларнака. Кіпрські споживачі рідше обирають бюджетні товари, тож асортимент магазину на Кіпрі здебільшого складається з продукції середнього та преміального рівнів.

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