Що може зупинити зростання Біткоїна у 2025

Попри позитивні прогнози, Біткоїн може не досягти історичного максимуму цього року. Такою думкою поділився криптоаналітик та економіст Тімоті Пітерсон, назвавши декілька можливих перепон на шляху BTC до нових висот

Так, Пітерсон нещодавно запропонував новий аналіз — як заперечення до власного оптимістичного прогнозу, згідно з яким BTC може досягти $135 000 приблизно протягом трьох наступних місяців. За його словами, тривала пригніченість настроїв учасників ринку може негативно вплинути на криптовалюти, якщо ситуація найближчим часом не покращиться.

У своєму звіті економіст посилається на опитування споживчих настроїв Мічиганського університету — він демонструє негативну динаміку, що погіршується, а індекс інвесторських настроїв AAII показує: 20% — оптимістичні, 60% — песимістичні.

Водночас індекс NAAIM, що відображає частку інвестування в акції, показує респектабельні 60%, «але це все одно значно нижче за 80%, характерні для бичачих ринків», — додав аналітик.

Політика Федеральної резервної системи також може вплинути на ціну Біткоїна, адже ринки вже заклали в прогнози приблизно три зниження ставок до кінця 2025 року.

Однак, якщо ФРС не здійснить ці зниження, ринок змінить свою позицію, що придушить ці спекулятивні потоки.

Очікується, що ФРС залишить ставки без змін на засіданні у середу, 7 травня.

І нарешті, ризики подій — тобто непередбачувані макроекономічні потрясіння, які неможливо передбачити ні за часом, ні за масштабом, — можуть суттєво порушити фінансові ринки.

Пітерсон навів приклади таких ризиків: ядерні аварії, масштабні терористичні атаки на критичну інфраструктуру, кібератаки на фінансові системи, нова пандемія або великі природні катастрофи.

У таких кризових ситуаціях Біткоїн поводиться як дуже ризиковий актив: його починають масово продавати, можуть виникати труднощі з доступом до бірж, а довіра до нього тимчасово зникає.

Three things that could prevent a new Bitcoin ATH.

Thing 1: Continued poor or declining sentiment. UMich consumer sentiment survey is bad trending worse; AAII investor sentiment is 20% bullish, 60% bearish, a huge gap, and also trending worse. NAAIM Equity Exposure index is a… https://t.co/T3jdA3khyn pic.twitter.com/AOVOra1jBb

— Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 3, 2025