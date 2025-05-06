Що може зупинити зростання Біткоїна у 2025

Попри позитивні прогнози, Біткоїн може не досягти історичного максимуму цього року. Такою думкою поділився криптоаналітик та економіст Тімоті Пітерсон, назвавши декілька можливих перепон на шляху BTC до нових висот

Так, Пітерсон нещодавно запропонував новий аналіз — як заперечення до власного оптимістичного прогнозу, згідно з яким BTC може досягти $135 000 приблизно протягом трьох наступних місяців. За його словами, тривала пригніченість настроїв учасників ринку може негативно вплинути на криптовалюти, якщо ситуація найближчим часом не покращиться.

У своєму звіті економіст посилається на опитування споживчих настроїв Мічиганського університету — він демонструє негативну динаміку, що погіршується, а індекс інвесторських настроїв AAII показує: 20% — оптимістичні, 60% — песимістичні.

«Це величезний розрив, який теж має тенденцію до погіршення», — зазначив Пітерсон.

Водночас індекс NAAIM, що відображає частку інвестування в акції, показує респектабельні 60%, «але це все одно значно нижче за 80%, характерні для бичачих ринків», — додав аналітик.

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ФРС та ризики подій

Політика Федеральної резервної системи також може вплинути на ціну Біткоїна, адже ринки вже заклали в прогнози приблизно три зниження ставок до кінця 2025 року.

«Ризикові активи зростали на очікуваннях, що пом’якшення монетарної політики повернеться, посилить ліквідність та підтримає зростання мультиплікаторів», — сказав експерт, додавши, що недавня сила Біткоїна відображає цей оптимістичний настрій щодо майбутнього.

Однак, якщо ФРС не здійснить ці зниження, ринок змінить свою позицію, що придушить ці спекулятивні потоки.

«Для Біткоїна, який процвітає завдяки ліквідності та апетиту до ризику, відсутність зниження ставок може зупинити імпульс або навіть спричинити падіння», — пояснив Тімоті Пітерсон.

Очікується, що ФРС залишить ставки без змін на засіданні у середу, 7 травня.

І нарешті, ризики подій — тобто непередбачувані макроекономічні потрясіння, які неможливо передбачити ні за часом, ні за масштабом, — можуть суттєво порушити фінансові ринки.

«Для Біткоїна ці ризики обходять традиційні інструменти прогнозування та моделі ризику, створюючи різкі відхилення від трендової поведінки».

Пітерсон навів приклади таких ризиків: ядерні аварії, масштабні терористичні атаки на критичну інфраструктуру, кібератаки на фінансові системи, нова пандемія або великі природні катастрофи.

У таких кризових ситуаціях Біткоїн поводиться як дуже ризиковий актив: його починають масово продавати, можуть виникати труднощі з доступом до бірж, а довіра до нього тимчасово зникає.

Three things that could prevent a new Bitcoin ATH. Thing 1: Continued poor or declining sentiment. UMich consumer sentiment survey is bad trending worse; AAII investor sentiment is 20% bullish, 60% bearish, a huge gap, and also trending worse. NAAIM Equity Exposure index is a… https://t.co/T3jdA3khyn pic.twitter.com/AOVOra1jBb — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) May 3, 2025

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За матеріалами cryptopotato.com.