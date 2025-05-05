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2 перекуплені криптовалюти, яких слід уникати цього тижня

05.05.2025 13:40
Микола Деркач
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Криптовалютний ринок перебуває у фазі консолідації, однак деякі цифрові активи зазнають зростання купівельного тиску, що штовхає їх у зону перекупленості

2 перекуплені криптовалюти, яких слід уникати цього тижня

2 перекуплені криптовалюти, яких слід уникати цього тижня Фото: freepik.com

Деякі криптовалюти фіксують високі значення Індексу відносної сили (RSI), що вказує на потенційне падіння цін у найближчі дні. Серед таких активів — Nexo (NEXO) та Quant (QNT), які демонструють ознаки перекупленості та становлять ризик для трейдерів.

Nexo (NEXO)

Криптокредитна платформа Nexo фіксує підвищену активність після оголошення про своє повернення на ринок США. Співзасновник Антоні Тренчев пов’язав це рішення із більш сприятливим регуляторним середовищем за президенства Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Nexo залишила США у 2022 році через регуляторні труднощі, пов’язані з її продуктом Earn Interest, а також на тлі краху FTX і ширшого тиску на криптокредиторів.

Однак динаміка ціни токена NEXO викликає занепокоєння, натякаючи на можливе зниження. На момент написання матеріалу токен торгується на рівні $1,27, що означає зростання на 1,60% за останні 24 години.

Більш показовими є значення RSI: 71,98 на 24-годинному графіку та 69,31 на 12-годинному. Загалом RSI вище 70 вважається ознакою перекупленості.

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Quant (QNT)

Quant — проєкт, що займається блокчейн-інтероперабельністю (покращує взаємодію блокчейнів) — також подає сигнали тривоги для трейдерів. Станом на час написання матеріалу токен коштує $86,70 і показав незначне зростання на 1,40% за добу.

Втім, його RSI викликає занепокоєння: 70,99 на 24-годинному графіку та 73,64 на 12-годинному. Особливо насторожує 12-годинне RSI вище 70, що може свідчити про наближення корекції.

Хоча технічні індикатори і сигналізують про можливе падіння цих цифрових активів, подальша цінова динаміка значною мірою залежатиме від загальних ринкових настроїв.

Якщо Біткоїн (BTC) зможе відновити зростання та знову подолати позначку в $95 000, є висока ймовірність, що як NEXO, так і QNT рушать за ним.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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