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Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market

06.05.2025 15:30
Микола Деркач
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Станом на кінець квітня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 7768 приватних медзакладів, загальний дохід яких становив близько 45,7 млрд грн за 2023 рік та близько 64,7 млрд грн за 2024 рік

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

Коротко про головне

Загальний оборот 15 найдохідніших приватних клінік за період 2023-2024 рр. становить понад 30 млрд грн. У середньому дохід у 2024 році проаналізованих приватних медичних закладів зріс на 26% у порівнянні з 2023 роком. 5 з них – мережі лабораторій.

12 з 15 проаналізованих медичних закладів мають у структурі власності іноземні компанії. Приватна медицина в Україні залишається сконцентрованою у Києві.

Які приватні медичні компанії заробляють найбільше в Україні?

Нижче представлено рейтинг 15 найбільших приватних клінік за сукупним доходом за 2023-2024 рр.

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market

Фото: YC.Market

  • Лідером ринку приватної медицини в Україні за доходами, згідно з даними аналітичної платформи YouControl.Market, є Київська мережа «Добробут» — 5,7 млрд грн виручки.
  • Другу і третю позицію займають найбільші лабораторні мережі — «ДІЛА» — 4,85 млрд грн та «Сінево Україна» — 4,29 млрд грн.
  • На четвертому місці – «Медичний дім Odrex» в Одесі — 1,92 млрд грн.
  • До першої п’ятірки також входить «Біофарма Плазма» — близько 1,53 млрд грн доходу.

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Регіональна структура приватних клінік достатньо диспропорційна

Абсолютна більшість великих гравців зосереджена в Києві: із топ-15 компаній 10 зареєстровані у м. Київ, і на них сумарно припадає понад 13 млрд грн виручки у 2024 році (≈75% від сумарного доходу всіх 15 компаній). Ще дві компанії базуються у Київській області (під Києвом) та концентруються на столичному ринку. Іншими словами, близько трьох чвертей ринку крупної приватної медицини України – це столиця та передмістя.

Для порівняння, на Одеську область припадає ~1,66 млрд грн (близько 9,5%), на Львівщину ~0,95 млрд (5,4%), на Дніпропетровщину ~0,81 млрд (4,6%). Інші регіони у топ-15 не представлені.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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