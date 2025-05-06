Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market

Станом на кінець квітня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 7768 приватних медзакладів, загальний дохід яких становив близько 45,7 млрд грн за 2023 рік та близько 64,7 млрд грн за 2024 рік

Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

Коротко про головне

Загальний оборот 15 найдохідніших приватних клінік за період 2023-2024 рр. становить понад 30 млрд грн. У середньому дохід у 2024 році проаналізованих приватних медичних закладів зріс на 26% у порівнянні з 2023 роком. 5 з них – мережі лабораторій.

12 з 15 проаналізованих медичних закладів мають у структурі власності іноземні компанії. Приватна медицина в Україні залишається сконцентрованою у Києві.

Які приватні медичні компанії заробляють найбільше в Україні?

Нижче представлено рейтинг 15 найбільших приватних клінік за сукупним доходом за 2023-2024 рр.

Лідером ринку приватної медицини в Україні за доходами, згідно з даними аналітичної платформи YouControl.Market, є Київська мережа «Добробут» — 5,7 млрд грн виручки.

Другу і третю позицію займають найбільші лабораторні мережі — «ДІЛА» — 4,85 млрд грн та «Сінево Україна» — 4,29 млрд грн.

На четвертому місці – «Медичний дім Odrex» в Одесі — 1,92 млрд грн.

До першої п’ятірки також входить «Біофарма Плазма» — близько 1,53 млрд грн доходу.

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Регіональна структура приватних клінік достатньо диспропорційна

Абсолютна більшість великих гравців зосереджена в Києві: із топ-15 компаній 10 зареєстровані у м. Київ, і на них сумарно припадає понад 13 млрд грн виручки у 2024 році (≈75% від сумарного доходу всіх 15 компаній). Ще дві компанії базуються у Київській області (під Києвом) та концентруються на столичному ринку. Іншими словами, близько трьох чвертей ринку крупної приватної медицини України – це столиця та передмістя.

Для порівняння, на Одеську область припадає ~1,66 млрд грн (близько 9,5%), на Львівщину ~0,95 млрд (5,4%), на Дніпропетровщину ~0,81 млрд (4,6%). Інші регіони у топ-15 не представлені.

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