Найбільший український оператор електронних комунікацій, Київстар, успішно протестував сумісність своєї мережі із супутниковою інфраструктурою Starlink

Це стало можливим завдяки інтеграції основної мережі Київстар із супутниковою системою партнера, що була проведена у лабораторії в США. Тест підтвердив: мережа коректно розпізнає абонента, приймає сигнали та працює синхронно з новою технологією, йдеться в пресрелізі.

Йдеться про технологію Direct to Cell — прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном без потреби в додатковому обладнанні. У майбутньому вона дозволить абонентам залишатися на зв’язку навіть там, де відсутнє наземне покриття: у разі повного блекауту, у гірських регіонах чи віддалених селах.

Послуга буде доступна всім користувачам Київстар із SIM-картами та телефонами, що підтримують 4G.

Важливо: супутниковий зв’язок не замінює наземну мобільну мережу, а доповнює її, посилюючи надійність зв’язку в екстремальних умовах. Цей крок — частина технічної підготовки до повноцінного запуску сервісу в Україні.

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«Київстар став першою компанією в Європі, яка уклала угоду зі Starlink про запуск Direct to Cell завдяки стратегічному підходу, технологічній готовності та наполегливості нашої команди. Ми стежили за розвитком цієї технології з 2021 року. У час війни, коли зв’язок критично важливий, компанія прийняла рішення інвестувати кошти в Direct to Cell, — розповів Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямів бізнесу Київстар. — Це складний процес, але у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), які нас підтримують, ми вже виділили окремий наявний в компанії спектр і адаптуємо мережу до запуску».

Наступним етапом стане польове тестування послуг Direct to Cell в окремих локаціях в Україні, яке Київстар планує розпочати влітку 2025 року. На початковій фазі тестування сервісу фахівці Київстар зможуть перевірити обмін текстовими повідомленнями.

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