Київстар хоче купити освітню платформу — президент компанії

Український мобільний оператор Київстар розглядає можливість придбання масштабної освітньої платформи

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив президент компанії Олександр Комаров.

За його словами, компанія активно вивчає потенційні інвестиції в окремі напрямки, зокрема у сферу електронної комерції, сервісів оголошень (classifieds) у різних галузях, а також в освітні продукти.

«Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль — велика освітня платформа», — сказав Комаров.

Він додав, що за останні два роки мав зустрічі з трьома-чотирма власниками освітніх сервісів, однак поки що остаточних рішень ухвалено не було.

Крім того, серед потенційно привабливих галузей для інвестицій називає фінтех.

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«Також цікавий Fintech…Нас цікавить синергія цих напрямів з нашим телеком-бізнесом», — каже президент Київстару.

Нагадаємо, що Київстар вже двічі намагався купити український сервіс Tabletki.ua. Але Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже двічі відхилив заявку.

Вперше заявку на придбання сервісу оператор подавав у листопаді 2024 року. Повторну заявку щодо купівлі компанії ТОВ «МТПК», яка є основною юридичною особою, що оперує сервісом Tabletki.ua, Київстар подав до АМКУ 14 лютого 2025 року. Проте вже 28 лютого Комітет повернув документи заявникам.

Крім того, ми писали, що Київстар купує сервіс Uklon. Для Київстар інвестиція в Uklon стає логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр.

Раніше ми писали, що Київстар розробляє власного ШІ-асистента. Чат-ботом займається продуктова команда з 10 людей. Сюди входять продакт-менеджер, аналітики, розробники, тестувальники. Окремо працюють девопси: вони закривають усі інфраструктурні питання, щоб команда могла зосередитися на продукті. Це повністю інхаус-рішення, яке не використовує жодних вендорських технологій, крім великих лінгвістичних моделей.

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