close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар хоче купити освітню платформу — президент компанії

10.04.2025 16:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Український мобільний оператор Київстар розглядає можливість придбання масштабної освітньої платформи

Київстар хоче купити освітню платформу — президент компанії

Київстар хоче купити освітню платформу — президент компанії Фото: freepik.com

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив президент компанії Олександр Комаров.

За його словами, компанія активно вивчає потенційні інвестиції в окремі напрямки, зокрема у сферу електронної комерції, сервісів оголошень (classifieds) у різних галузях, а також в освітні продукти.

«Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль — велика освітня платформа», — сказав Комаров.

Він додав, що за останні два роки мав зустрічі з трьома-чотирма власниками освітніх сервісів, однак поки що остаточних рішень ухвалено не було.

Крім того, серед потенційно привабливих галузей для інвестицій називає фінтех.

Цікаве по темі: Київстар отримав ліцензію на впровадження супутникового зв’язку в Україні

«Також цікавий Fintech…Нас цікавить синергія цих напрямів з нашим телеком-бізнесом», — каже президент Київстару.

Нагадаємо, що Київстар вже двічі намагався купити український сервіс Tabletki.ua. Але Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже двічі відхилив заявку.

Вперше заявку на придбання сервісу оператор подавав у листопаді 2024 року. Повторну заявку щодо купівлі компанії ТОВ «МТПК», яка є основною юридичною особою, що оперує сервісом Tabletki.ua, Київстар подав до АМКУ 14 лютого 2025 року. Проте вже 28 лютого Комітет повернув документи заявникам.

Крім того, ми писали, що Київстар купує сервіс Uklon. Для Київстар інвестиція в Uklon стає логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр.

Раніше ми писали, що Київстар розробляє власного ШІ-асистента. Чат-ботом займається продуктова команда з 10 людей. Сюди входять продакт-менеджер, аналітики, розробники, тестувальники. Окремо працюють девопси: вони закривають усі інфраструктурні питання, щоб команда могла зосередитися на продукті. Це повністю інхаус-рішення, яке не використовує жодних вендорських технологій, крім великих лінгвістичних моделей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, скільки податків сплатив Київстар за 2024 рік

Київстар отримав особливі статуси від Fortinet та Microsoft

Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року — СЕО компанії

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua 09.04.2025

АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua
Київстар отримав ліцензію на впровадження супутникового зв’язку в Україні 20.03.2025

Київстар отримав ліцензію на впровадження супутникового зв’язку в Україні
Київстар купує сервіс Uklon 19.03.2025

Київстар купує сервіс Uklon
У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет 02.03.2025

У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет
Київстар розробляє власного ШІ-асистента 20.02.2025

Київстар розробляє власного ШІ-асистента
Названо, скільки податків сплатив Київстар за 2024 рік 18.02.2025

Названо, скільки податків сплатив Київстар за 2024 рік
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  17:40

Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаду голови SEC

 Сьогодні  16:50

Як впровадження цифрових оплат впливає на дохідність компаній — дослідження Visa

 Сьогодні  16:00

Київстар хоче купити освітню платформу — президент компанії

 Сьогодні  14:20

Названо, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок

 Сьогодні  13:00

ПриватБанк та Міносвіти створять нову цифрову платформу

 Сьогодні  11:40

Google випустить нову модель ШІ

 Сьогодні  10:20

У США запустили перший XRP ETF

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber