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АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua

09.04.2025 11:40
Ольга Деркач
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) вдруге не погодився на придбання сервісу з бронювання ліків Tabletki.ua мобільним оператором Київстар

АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua

АМКУ вдруге відхилив заявку Київстару на придбання Tabletki.ua Фото: freepik.com

Про це повідомляє Forbes з посиланням на офіційну відповідь регулятора.

Повторну заявку щодо купівлі компанії ТОВ «МТПК», яка є основною юридичною особою, що оперує сервісом Tabletki.ua, Київстар подав до АМКУ 14 лютого 2025 року. Проте вже 28 лютого Комітет повернув документи заявникам.

У відповіді АМКУ зазначається, що звернення не відповідало вимогам Положення про порядок розгляду заяв і справ щодо економічної концентрації.

Вперше заявку на придбання сервісу оператор подавав у листопаді 2024 року, але тоді Комітет не повертав документи, що свідчить про іншу оцінку змісту або форми першого пакету.

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Tabletki.ua — це популярний онлайн-сервіс, який дозволяє знайти ліки в аптеках, забронювати їх і згодом придбати у вибраній торговій точці. Платформа нараховує близько 10 мільйонів користувачів і була створена родиною Муравщиків у партнерстві з іншими інвесторами.

Tabletki.ua можуть оцінювати в $30–80 млн – такі цифри наводить аналітична команда Forbes Ukraine. Такий широкий діапазон пояснюється винятковою прибутковістю бізнесу: за останній рік чистий прибуток компанії становив 89% від доходу. Подібної рентабельності серед фармацевтичних онлайн-сервісів у світі майже не зустрічається.

Протягом 2024 року до платформи було підключено 12 000 аптечних точок, що дорівнює близько 70% ринку роздрібної торгівлі ліками в Україні. За даними Forbes Ukraine, у 2023 році за допомогою Tabletki.ua аптеки реалізували медикаментів на суму 25 млрд грн. Сервіс отримує 2% комісії з кожної транзакції.

Нагадаємо, що Київстар купує сервіс Uklon. Для Київстар інвестиція в Uklon стає логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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