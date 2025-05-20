На власників мережі «Галя Балувана» подають до суду: що сталося

Власник ресторанного бренду «Балувана Галя» Ігор Сухомлин, який вже тривалий час перебуває у конфлікті з підприємцями, що володіють мережею магазинів заморожених продуктів «Галя Балувана», заявив про підготовку нового судового позову. Причина — порушення раніше досягнутих юридичних домовленостей щодо меж використання торговельної марки

Про це він розповів у інтервʼю Delo.ua.

«Я придумав назву «Балувана Галя» ще у 2006 році, а вже у грудні 2007 року зареєстрував її як торговельну марку, ще задовго до появи «Галі Балуваної», — сказав Сухомлин.

Перший свій ресторан він відкрив у Чернігові ще у 2011 році. А вже у 2019-му дізнався, що в Луцьку запрацював магазин напівфабрикатів під назвою «Галя Балувана», що дзеркально дублює назву його авторського бренду.

Після цього він звернувся до суду. Згодом підприємці Володимир Матвійчук, а також подружжя Алла й Олександр Теліги, які стояли за запуском нової мережі, вийшли з ним на зв’язок. Сторони домовилися, і у 2021 році підписали офіційну угоду, яка обмежувала використання спірної назви виключно в межах 30-го класу МКТП — тобто для заморожених продуктів харчування, таких як вареники, пельмені, млинці.

Однак, за словами Сухомлина, згодом власники мережі почали порушувати домовленості та розширювати використання бренду за межі дозволеного.

«На ринку з’явилися кафе з такою ж назвою, в асортименті — молочна та м’ясна продукція, кондитерка і повноцінні страви, про що в угоді не йшлося, що є прямим порушенням домовленостей», — наголосив підприємець.

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Він зазначає, що подібні дії не лише підривають правові засади партнерства, але й створюють серйозні юридичні ризики для франчайзі.

«Люди вкладають гроші, відкривають заклади, сплачують роялті і мають бути впевнені, що все працює легально. А якщо франчайзер не має юридичного права, під ризиком опиняються усі партнери по бізнесу», — наголошує Сухомлин.

Крім того, Сухомлин наголошує, що схожість назв брендів заплутує споживачів і завдає шкоди його бізнесу — як у фінансовому, так і в репутаційному плані.

«Нам пишуть клієнти, мовляв, купили вашу заморозку — а якість не та. А виявляється, це не наша продукція», — сказав підприємець.

Попри це, сторонам не вдалося дійти згоди в рамках нових переговорів. Востаннє обговорення проходило кілька місяців тому, коли одним зі співвласників «Галі Балуваної» ще залишався Володимир Матвійчук.

«Після його виходу з бренду усе зупинилося. Жоден з власників більше не звертався, щоб шляхом перемовин врегулювати конфлікт», — зазначив ресторатор.

Тепер Сухомлин має намір повторно звернутися до суду, вимагаючи захисту своїх прав та обмеження використання бренду конкурентами.

«Якщо у 2021 році це було лише кілька точок, то зараз – ціла мережа, яка продовжує масштабуватись, ігноруючи усі домовленості та правила», — наголосив він.

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