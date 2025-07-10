Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

Мережа Varus запускає нову бізнес-структуру, що повністю зосередиться на розвитку онлайн-напряму — з власною IT-інфраструктурою, продуктовим маркетплейсом, логістикою та маркетингом

Як розповів Forbes CEO нового проєкту Олег Спірін, окрема команда працюватиме автономно від основної роздрібної мережі.

На старті основним партнером стане сам Varus, однак компанія планує залучати до маркетплейсу й інших гравців — тих, хто ще не представлений у фізичних супермаркетах.

У новій моделі логістика працюватиме у фіксованих тайм-слотах, а її функціонал буде глибоко інтегрований з цифровими сервісами. Йдеться про передплати на продуктові набори, автоматичне формування кошика з урахуванням споживчих звичок, інтеграцію з календарем користувача та системами «розумного дому».

Ці функції підтримуватиме спеціальний ШІ-асистент, який Varus розробляє спільно з українським стартапом Neomi. У майбутньому він має стати повноцінним цифровим помічником для побутових процесів.

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Інфраструктура: dark stores, власні кур’єри та масштабування

У Києві вже працює перший dark store — спеціалізований автоматизований склад для обробки онлайн-замовлень. До 2027 року компанія планує запустити ще два — по одному на кожному березі Дніпра. Наступним напрямом експансії стане Дніпро, де розташована штаб-квартира Varus.

Наразі частина логістики залишається на аутсорсі. У сегменті пріоритетної доставки, що охоплює 20% загального обсягу, 86% замовлень виконує iPost, 10% — Glovo, 4% — Uklon.

Водночас компанія поступово нарощуватиме частку замовлень, доставлених власною кур’єрською службою.

За словами Олега Спірина, протягом найближчих двох років у створення нової платформи планується інвестувати до $30 мільйонів. Ці кошти підуть на розвиток технологічної бази, масштабування інфраструктури та розробку клієнтських сервісів.

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