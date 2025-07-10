close-btn
PaySpaceMagazine

Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

10.07.2025 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Мережа Varus запускає нову бізнес-структуру, що повністю зосередиться на розвитку онлайн-напряму — з власною IT-інфраструктурою, продуктовим маркетплейсом, логістикою та маркетингом

Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему Фото: freepik.com

Як розповів Forbes CEO нового проєкту Олег Спірін, окрема команда працюватиме автономно від основної роздрібної мережі.

На старті основним партнером стане сам Varus, однак компанія планує залучати до маркетплейсу й інших гравців — тих, хто ще не представлений у фізичних супермаркетах.

У новій моделі логістика працюватиме у фіксованих тайм-слотах, а її функціонал буде глибоко інтегрований з цифровими сервісами. Йдеться про передплати на продуктові набори, автоматичне формування кошика з урахуванням споживчих звичок, інтеграцію з календарем користувача та системами «розумного дому».

Ці функції підтримуватиме спеціальний ШІ-асистент, який Varus розробляє спільно з українським стартапом Neomi. У майбутньому він має стати повноцінним цифровим помічником для побутових процесів.

Читайте також: Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Інфраструктура: dark stores, власні кур’єри та масштабування

У Києві вже працює перший dark store — спеціалізований автоматизований склад для обробки онлайн-замовлень. До 2027 року компанія планує запустити ще два — по одному на кожному березі Дніпра. Наступним напрямом експансії стане Дніпро, де розташована штаб-квартира Varus.

Наразі частина логістики залишається на аутсорсі. У сегменті пріоритетної доставки, що охоплює 20% загального обсягу, 86% замовлень виконує iPost, 10% — Glovo, 4% — Uklon.

Водночас компанія поступово нарощуватиме частку замовлень, доставлених власною кур’єрською службою.

За словами Олега Спірина, протягом найближчих двох років у створення нової платформи планується інвестувати до $30 мільйонів. Ці кошти підуть на розвиток технологічної бази, масштабування інфраструктури та розробку клієнтських сервісів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
Nvidia першою в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн 09.07.2025

Nvidia першою в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн
Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі 08.07.2025

Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі
НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴1,8 млн 08.07.2025

НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴1,8 млн
Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев 04.07.2025

Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб 01.07.2025

ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

Стейблкоїни знаходяться на порозі буму — CEO Ripple

 Сьогодні  19:00

Порушники вимог до РРО/ПРРО сплачуватимуть повні штрафи

 Сьогодні  18:00

Мережа Varus створює окрему цифрову екосистему

 Сьогодні  17:00

Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі

 Сьогодні  15:00

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

 Сьогодні  14:00

Названо компаній-лідерів за доходами серед резидентів Дія.City

 Сьогодні  13:00

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber