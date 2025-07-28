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Скільки заробила мережа Аврора за пів року

28.07.2025 14:30
Ольга Деркач

Українська мережа магазинів «Аврора» оприлюднила результати роботи за перше півріччя 2025 року. За словами CEO мережі Тараса Панасенка, компанія продовжує динамічно зростати, нарощуючи масштаби та соціальний внесок

Скільки заробила мережа Аврора за пів року

Скільки заробила мережа Аврора за пів року Фото: freepik.com

Про це Панасенко повідомив у своєму Telegram.

За шість місяців ритейлер:

  • відкрив 145 нових магазинів;
  • збільшив команду до понад 16 000 працівників;
  • сплатив 3,9 млрд грн податків і зборів, посівши одну з провідних позицій серед українських ритейлерів за податковим навантаженням;
  • передав 139 млн грн на благодійність.

У січні–червні компанія обслугувала більш як 12 млн унікальних клієнтів, а чистий виторг без ПДВ становив 21,6 млрд грн (25,9 млрд грн — з урахуванням податку). Показник NPS сягнув 52.

Загальна сума сплачених податків і зборів перевищила 3,9 млрд грн. З них 1 млрд грн становили митні платежі (ПДВ і мито), 1,3 млрд грн — ПДВ із реалізації, 502,7 млн грн — єдиний соціальний внесок, 461,4 млн грн — податок на прибуток, 121,7 млн грн — військовий збір, а ще 438,4 млн грн — податок на доходи фізичних осіб. «Аврора» залишається найбільшим платником податків у Полтаві: лише ПДФО до місцевого бюджету територіальної громади за цей період сягнув 140,3 млн грн.

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Окремий акцент компанія робить на соціальних ініціативах: понад 100 ветеранів уже приєдналися до команди, а нову посаду Chief Veterans Officer було введено через відкритий конкурс. «Аврора» також залишається найбільшим платником податків у Полтаві, де розташовані офіс і склад.

До кінця року компанія планує інвестувати понад 3 млрд грн в Україну — зокрема, у відбудову зруйнованого логістичного комплексу WestGate під Києвом, а також у розвиток логістики, технологій і команд.

«Ми не чекаємо кращих часів. 24/7/365 стаємо кращими і робимо більше», — зазначив Панасенко.

Він також наголосив, що стратегічною метою залишається підтримка українських виробників: понад 600 локальних партнерів уже співпрацюють з мережею.

«Аврора» працює в понад 1 000 населених пунктів України та декларує намір стати ще доступнішою — як у плані цін, так і географічно.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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