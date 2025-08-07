MegogoBooks розробляє мобільний застосунок

MegogoBooks працює над запуском власного мобільного застосунку, через який користувачі зможуть купувати книжки напряму зі смартфона

Про це в інтерв’ю для AIN розповіла CCO проєкту Катерина Котвіцька.

Хоча конкретної дати релізу поки не називають, розробка застосунку вже триває.

«Один з наших фокусів на найближчий час — робота над мобільним застосунком. Ми вже почали це робити і хочемо закрити запит на книжковий контент у будь-якому форматі», — сказала Котвіцька.

Ініціатива є продовженням стратегії MEGOGO щодо розширення екосистеми сервісу за межі відео- та аудіоконтенту. У грудні 2024 року компанія запустила онлайн-книгарню MegogoBooks, відкривши новий напрям — електронних та аудіокниг.

За перші шість місяців роботи книжковий сервіс зібрав понад 200 українських видавництв, додав до каталогу 17 тисяч найменувань літератури та реалізував понад 100 тисяч книжок. Наразі на сайті зареєстровано вже 1,8 млн унікальних користувачів.

Цікаве по темі: Megogo Books запускає доставку книг в 15 країн Європи

У MEGOGO пояснюють, що поява мобільного застосунку дозволить інтегрувати книжковий напрям безпосередньо в мобільну інфраструктуру сервісу. Це зробить процес читання та прослуховування книг зручнішим, а також зміцнить зв’язок з існуючою аудиторією, яка активно споживає контент саме через мобільні пристрої.

Нагадаємо, що Google тестує «вайб-кодинг» застосунок Opal. Opal дозволяє створювати невеликі вебзастосунки за допомогою текстового опису або змінювати вже готові проєкти. Все, що потрібно — описати словами, який застосунок ви хочете отримати. Далі інструмент на основі різних моделей Google згенерує результат.

Раніше ми писали, що криптобіржа Kraken працює над запуском нового фінансового застосунку під назвою Krak, орієнтованого на міжнародні грошові перекази та оплату товарів і послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $2,9 тис. на $3,7 млн завдяки цьому мемкоїну

У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок

НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп