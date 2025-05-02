Megogo Books запускає доставку книг в 15 країн Європи

Онлайн-магазин Megogo Books оголосив про старт міжнародної доставки книжок. Реалізація нової послуги тривала лише місяць

Як повідомила директорка з контенту Megogo Books Катерина Котвіцька в коментарі для AIN, логістичним партнером ініціативи виступила компанія Нова пошта.

«Нова пошта стала першим логістичним партнером для того, аби аудиторія з інших країн могла отримати швидку доставок українських книжок. Наразі наше партнерство полягає насамперед у взаємодії довкола покращення технічної інфраструктури для замовлення та трекінгу статусу доставки книжок у відділення», — говорить Котвіцька.

У перспективі Megogo планує розширити співпрацю з Новою поштою, розглядаючи можливість запровадження адресної доставки та отримання замовлень у форматі B2C через поштомати.

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Куди можна замовити книги з Megogo

Сервіс доставлятиме книжкові замовлення до 95 міст у 15 європейських країнах. Серед них — Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Чехія, Італія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Молдова.

«Нам цікаво виходити на ринок США. Наразі команди оцінюють термін реалізації. Також ми розглядаємо появу нового складу для скорочення часу доставки з трьох до одного дня у найближчі країни, зокрема Польщу», — додає директорка з контенту Megogo Books.

Покупці з-за кордону зможуть придбати будь-яку з понад 16 тисяч книжок, представлених у каталозі Megogo Books, де зібрані видання від більш ніж 200 українських видавництв. Очікуваний термін доставки — до 7 днів.

Нагадаємо, що компанія Nova Post (Нова пошта у Європі) відкрила своє друге відділення у Мілані (Італія). Нова пошта в Італії забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій країні завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT. Цього року планується збільшення кількості точок сервісу у Венеції, Барі, Варезе, Неаполі і Римі.

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