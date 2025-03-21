Біткоїн може впасти до $65 000 — аналітик

Біткоїн (BTC) відскочив на цілих 14% після падіння до чотиримісячного мінімуму близько $76 600 11 березня. Але ціна BTC впала приблизно на 25% від свого рекордного максимуму близько $110 000, що є нормальним для «корекції бичачого ринку»

Тим не менш, деякі аналітики очікують, що падіння ціни Біткоїна продовжиться в майбутньому.

Згідно з аналізом, проведеним GDXTrader, Біткоїн стикається з новим ведмежим тиском після відхилення від рівня $87 470, опору низхідного каналу, а патерн «темна хмарність» посилює спадний тренд.

Патерн «темна хмарність» виникає, коли за сильною зеленою свічкою слідує червона свічка, яка відкривається вище попереднього закриття, але закривається нижче середини тіла першої свічки.

Така зміна настроїв вказує на те, що покупці намагалися піднятися вище, але були переможені продавцями, що часто призводило до подальшого падіння.

Нездатність Біткоїна закритися в межах зони опору $90 000-$93 000 свідчить про відсутність впевненості покупців, зазначає GDXTrader, кажучи, що криптовалюта залишатиметься під ведмежим тиском, якщо вона рішуче не прорветься вище зазначеного діапазону.

Згідно з аналізом популярного трейдера CrediBULL Crypto, потенціал подальшого зниження Біткоїна випливає з його «ідеального відхилення» після тестування зони $86000-88000 в якості опору.

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Примітно, що Біткоїн спробував прорватися до цієї зони, але не зміг втриматися вище зазначеної зони опору.

Нездатність відновити зону пропозиції збільшила ймовірність падіння до нижчих рівнів підтримки в районі $77 000-79 000. Тестування цієї зони в якості підтримки призвело до різких цінових відскоків у березні.

Проте, якщо ця зона підтримки буде пробита, то до квітня може відбутися більш глибоке падіння нижче рівня $77 000-79 000 в напрямку області $65 000-74 000.

Аналітик Джордж поділився схожим прогнозом. За словами аналітика CryptOpus, Біткоїн залишається тісно пов’язаним з традиційними фондовими ринками, зокрема з S&P 500 (SPX) і Nasdaq 100 (NDX), на графіках обох з яких спостерігається модель «ведмежого прапора».

Ведмежий прапор формується, коли ціна консолідується вище всередині висхідного паралельного каналу. Він розвіюється, якщо ціна проривається нижче нижньої лінії тренду і падає на таку ж висоту, як і попередній спадний тренд.

BTC слідує схожій структурі ведмежого прапора, де $84 000 виступає в якості підтримки нижньої лінії тренду. Прорив нижче цього порогу може спровокувати більш глибокий розпродаж до $72 000.

Крім того, кореляція Біткоїна з акціями зросла через більш широке зниження ризикових настроїв, спричинене глобальною торговельною війною президента США Дональда Трампа. Артур Брайтман, співзасновник Tezos, назвав рецесію в США одним з найбільших зовнішніх ризиків для крипторинку.

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Джерело: CoinTelegraph.