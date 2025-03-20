XRP готується до прориву до $38 — аналітик

Бики XRP повернулися до контролю, підживлювані новинами про те, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) закрила свою справу проти Ripple

Цей позов був основним фактором, який роками стримував зростання ціни XRP. Тепер, коли судова тяганина закінчилася, аналітики вважають це ключовим каталізатором зростання.

Окрім юридичної перемоги, довгострокові технічні індикатори вказують на те, що XRP готовий до стійкого зростання, потенційно досягаючи двозначних цінових рівнів.

Зокрема, технічний аналітик Герт ван Лаген вбачає основний бичачий сигнал у семирічному патерні XRP, який вказує на прорив до $38.

Згідно з аналізом, XRP успішно відскочив від лінії шиї масивної фігури «подвійне дно/висхідний трикутник», яка історично передує вибуховим ралі.

Прогноз Лагена вказує на те, що XRP вже формував подібну модель в період між 2014 і 2017 роками, спровокувавши параболічний прорив, який досяг своєї технічної мети і подвоїв її. Тепер, схоже, історія повторюється в ще більшому масштабі.

Після років консолідації XRP нещодавно повторно протестував і підтвердив лінію шиї як підтримку, що часто є сильним сигналом того, що наступний крок вгору неминучий.

Використовуючи прогноз зваженого руху, Герт ван Лаген оцінює, що прорив XRP може сягнути щонайменше $38. Однак, якщо історія повториться, кінцева мета може бути набагато вищою.

Останнього разу, коли XRP вийшов з цієї ситуації, він подвоїв свою прогнозовану ціль, що свідчить про те, що $38 може бути лише початком ще більшого ралі.

Якщо XRP досягне рекордної позначки в $38, його ринкова капіталізація складе приблизно $2,2 трлн, що зробить його найціннішим цифровим активом, якщо припустити, що Біткоїн (BTC) буде стагнувати протягом того ж періоду.

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Хоча цільовий показник у $38 звучить амбітно, XRP спочатку повинен повернути собі зону підтримки в $3, що вимагатиме участі роздрібних інвесторів.

Відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес опублікував дані, які свідчать про те, що настрої щодо XRP в соціальних мережах стрімко зростають після його останнього цінового ралі. Підвищений ажіотаж свідчить про зростаючий інтерес з боку роздрібних покупців, що часто є ознакою того, що починає діяти FOMO.

Хоча підвищена соціальна активність може сприяти короткостроковим ралі і сигналізувати про перегрітий ринок, аналітик зазначив, що останній сплеск XRP може бути не таким сильним, як здається.

У цьому випадку дані платформи онлайн аналізу криптовалют Santiment свідчать про те, що за поточним ростом не стоїть жоден значний «кит», який купує криптовалюту. Натомість відкритий інтерес зріс на $200 млн, що свідчить про те, що ралі зумовлене торгівлею з використанням кредитного плеча, а не органічним попитом.

Хоча кредитне плече може посилити прибуток, воно також збільшує ризик різких корекцій, якщо трейдери опиняться в скрутному становищі. Тому інвесторам слід стежити за стійким купівельним тиском, щоб підтвердити, чи має цей рух реальний імпульс, чи це тимчасовий сплеск.

На момент написання ціна XRP становила $2,44, що на 3,78% менше, ніж за останні 24 години. На тижневому графіку актив подорожчав на 6,32%.

В даний час настрої навколо XRP залишаються бичачими, незважаючи на те, що індекс страху і жадібності становить 32 (страх). Технічні індикатори показують змішані сигнали. 50-денна проста ковзаюча середня (SMA) на рівні $2,45 знаходиться трохи нижче поточної ціни, що вказує на короткострокову підтримку. У той же час, 200-денна SMA на рівні $1,66 вказує на сильний довгостроковий висхідний тренд.

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Джерело: Finbold.