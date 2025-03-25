2 криптовалюти, які можуть досягнути $100 млрд ринкової капіталізації у квітні

Ринок криптовалют демонструє стрімке відновлення, а Біткоїн (BTC) після кількох тижнів невизначеності та млявої динаміки піднявся до $87 055

Ралі відбувається після рішення Федерального резерву США зберегти процентні ставки на незмінному рівні, а також сигналів про можливе зниження ставок пізніше цього року, що додало свіжого оптимізму ризиковим активам.

Поки інвестори оцінюють, чи є останній підйом початком стійкого тренду або тимчасовим відскоком, кілька альткоїнів набирають обертів. Серед лідерів — Binance Coin (BNB) та Solana (SOL), які невпинно наближаються до ключового рубежу в $100 млрд ринкової капіталізації.

BNB Chain (BNB)

В даний час BNB торгується на рівні $637,45 з ринковою капіталізацією $90,8 млрд, але для досягнення важливого рубежу в $100 млрд їй потрібно додатково $9,2 млрд, що означає приблизно 10,2% зростання від її поточної ринкової капіталізації.

За останні тижні мережева активність BNB Chain продемонструвала вражаючу динаміку. За даними Nansen, 23 березня 2025 року щоденна комісія BNB Chain досягла $1,16 млн, що більш ніж втричі перевищує комісію Ethereum у розмірі $334,110 — явна ознака зростаючої залученості в мережі.

На додаток до сильних фундаментальних показників, щотижневий обсяг децентралізованого обміну BNB Chain (DEX) злетів до $14,3 млрд, випередивши Ethereum (ETH) на $9,6 млрд. Тим часом, загальний обсяг заблокованої вартості мережі (TVL) залишається стабільним на рівні $5,58 млрд, що відображає зростаючу активність користувачів і ліквідність.

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Крім того, екосистема BNB Chain отримала значний поштовх завдяки запуску USD1, нового стейблкоїну, протестованого World Liberty Financial (WLFI) — DeFi-проєктом, який підтримується президентом США Дональдом Трампом і його синами.

Solana (SOL)

Наразі Solana торгується на рівні $142,32 з ринковою капіталізацією $72,75 млрд. Щоб досягти важливого рубежу в $100 млрд, Solana має заробити приблизно $27,25 млрд, що на 37,3% більше від поточного рівня.

Кілька «бичачих» каталізаторів вказують на те, що ця мета є цілком досяжною. Одним з найбільших драйверів, що підживлює імпульс Solana, є зростаюче очікування схвалення Solana-ETF.

За даними Polymarket, користувачі прогнозують 77% ймовірність того, що SOL ETF буде схвалений цього року.

Оптимізму додає той факт, що 17 березня CME Group запустила ф’ючерси на Solana, що свідчить про зростаючий інтерес з боку інституційних гравців.

Більше того, деривативи та внутрішні показники Solana також демонструють позитивну картину. За останні 24 години обсяг торгів SOL зріс на 125,21% до $10,66 млрд, а відкритий інтерес збільшився на 15,73% до $5,24 млрд, що свідчить про зростаючу активність на ринку.

Обсяг опціонів зріс на 251,91%, в той час як співвідношення довгих і коротких позицій на таких платформах, як Binance і OKX, свідчить про те, що трейдери налаштовані на подальше зростання.

Завдяки сильним фундаментальним показникам, інституційній підтримці та сприятливому позиціонуванню трейдерів, Solana має всі шанси подолати рубіж ринкової капіталізації у $100 млрд у найближчій перспективі.

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Джерело: Finbold.