4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу

Більшість людей знайомі з такими відомими криптовалютами, як Біткоїн, Ethereum або навіть Dogecoin, але криптовалютний світ має тисячі інших варіантів

Хоча інвестиції в криптовалюту завжди пов’язані з ризиком — незалежно від того, чи це одна монета, чи кілька цифрових валют — можна зменшити ризик і максимізувати прибуток, визначивши недооцінені варіанти. Чотири криптовалюти, наведені нижче, ледве потрапляють у заголовки, але вони мають довгостроковий потенціал.

Dawgz AI

Це може бути наступна криптовалюта, яка вибухне, оскільки схоже, що торгівля на основі штучного інтелекту залишиться тут назавжди.

Завдяки поєднанню штучного інтелекту з технологією блокчейн, Dawgz AI має всі шанси бути попереду всіх. Він працює в режимі 24/7 для оптимізації інвестиційних прибутків і поєднує культуру мемів з відчутними результатами інвестиційних вигод. Існує також винагорода за стейкінг, власники ETH можуть отримувати пасивний потік доходу за рахунок стейкінгу.

Chainlink (LINK)

Chainlink була заснована в 2014 році Сергієм Назаровим і Стівом Еллісом, які мали попередній досвід роботи з децентралізованими системами. Мережа однією з перших підключилася до позаплатформних джерел, щоб інтегрувати дані в смарт-контракти.

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Незважаючи на стрімке падіння ціни і ринкової капіталізації з весни минулого року, Chainlink — це щось на зразок рову з точки зору її раннього входження в простір смарт-контрактів і широкого впровадження з тих пір. Chainlink є домінуючою силою на зростаючому ринку.

Hedera (HBAR)

У серпні 2018 року платформа Hedera Hashgraph зібрала кошти через первинну пропозицію монет Hedera, свого токена, а у вересні 2019 року вперше відкрила широкий доступ до своєї основної мережі.

Hashgraph — це альтернатива блокчейну, яка використовує технологію під назвою Directed Acyclic Graph. Замість того, щоб покладатися на майнінг для перевірки транзакцій, вузли Hashgraph спілкуються один з одним, обмінюючись даними про історію транзакцій в мережі для досягнення консенсусу.

Комісія за транзакції становить від $0,0001 до $1, в залежності від типу транзакції, і зазвичай вони завершуються протягом п’яти секунд.

PancakeSwap (CAKE)

Це автоматизована маркет-мейкінгова платформа, де користувачі можуть обмінювати криптовалюту і продавати свої токени за певну плату.

Для цього користувачі вносять кошти в пул ліквідності і отримують натомість спеціальні токени, які називаються токенами ліквідності. Токени ліквідності можна використовувати кількома способами, в тому числі як депозити ліквідності, за які заробляються CAKE — нативні токени на PancakeSwap. Власники токенів можуть використовувати їх, щоб заробити більше токенів або взяти участь в лотереях.

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Джерело: GOBankingRates.