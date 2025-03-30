close-btn
PaySpaceMagazine

4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу

30.03.2025 11:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Більшість людей знайомі з такими відомими криптовалютами, як Біткоїн, Ethereum або навіть Dogecoin, але криптовалютний світ має тисячі інших варіантів

4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу

4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу Фото: freepik.com

Хоча інвестиції в криптовалюту завжди пов’язані з ризиком — незалежно від того, чи це одна монета, чи кілька цифрових валют — можна зменшити ризик і максимізувати прибуток, визначивши недооцінені варіанти. Чотири криптовалюти, наведені нижче, ледве потрапляють у заголовки, але вони мають довгостроковий потенціал.

Dawgz AI

Це може бути наступна криптовалюта, яка вибухне, оскільки схоже, що торгівля на основі штучного інтелекту залишиться тут назавжди.

Завдяки поєднанню штучного інтелекту з технологією блокчейн, Dawgz AI має всі шанси бути попереду всіх. Він працює в режимі 24/7 для оптимізації інвестиційних прибутків і поєднує культуру мемів з відчутними результатами інвестиційних вигод. Існує також винагорода за стейкінг, власники ETH можуть отримувати пасивний потік доходу за рахунок стейкінгу.

Chainlink (LINK)

Chainlink була заснована в 2014 році Сергієм Назаровим і Стівом Еллісом, які мали попередній досвід роботи з децентралізованими системами. Мережа однією з перших підключилася до позаплатформних джерел, щоб інтегрувати дані в смарт-контракти.

Цікаве по темі: Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення

Незважаючи на стрімке падіння ціни і ринкової капіталізації з весни минулого року, Chainlink — це щось на зразок рову з точки зору її раннього входження в простір смарт-контрактів і широкого впровадження з тих пір. Chainlink є домінуючою силою на зростаючому ринку.

Hedera (HBAR)

У серпні 2018 року платформа Hedera Hashgraph зібрала кошти через первинну пропозицію монет Hedera, свого токена, а у вересні 2019 року вперше відкрила широкий доступ до своєї основної мережі.

Hashgraph — це альтернатива блокчейну, яка використовує технологію під назвою Directed Acyclic Graph. Замість того, щоб покладатися на майнінг для перевірки транзакцій, вузли Hashgraph спілкуються один з одним, обмінюючись даними про історію транзакцій в мережі для досягнення консенсусу.

Комісія за транзакції становить від $0,0001 до $1, в залежності від типу транзакції, і зазвичай вони завершуються протягом п’яти секунд.

PancakeSwap (CAKE)

Це автоматизована маркет-мейкінгова платформа, де користувачі можуть обмінювати криптовалюту і продавати свої токени за певну плату.

Для цього користувачі вносять кошти в пул ліквідності і отримують натомість спеціальні токени, які називаються токенами ліквідності. Токени ліквідності можна використовувати кількома способами, в тому числі як депозити ліквідності, за які заробляються CAKE — нативні токени на PancakeSwap. Власники токенів можуть використовувати їх, щоб заробити більше токенів або взяти участь в лотереях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

XRP загрожує корекція на 50% — трейдер

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР

Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Криптотрейдер втратив 3 млн, інвестувавши у відомий мемкоїн 30.03.2025

Криптотрейдер втратив 3 млн, інвестувавши у відомий мемкоїн
Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення 29.03.2025

Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення
XRP загрожує корекція на 50% — трейдер 28.03.2025

XRP загрожує корекція на 50% — трейдер
Хакери злили у даркнет дані користувачів Gemini та Binance 28.03.2025

Хакери злили у даркнет дані користувачів Gemini та Binance
Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР 28.03.2025

Хто буде регулювати криптовалюту в Україні — НКЦПФР
Robinhood планує вихід у банківський сектор 27.03.2025

Robinhood планує вихід у банківський сектор
Вибір редакції
Всі
Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва
ТОП статей 28.03.2025

Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва

 Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів
ТОП статей 26.03.2025

Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  11:30

4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  10:00

Криптотрейдер втратив 3 млн, інвестувавши у відомий мемкоїн

 29.03.2025  14:00

У квітні запрацюють нові правила оплати лікарняних

 29.03.2025  13:00

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

 29.03.2025  11:30

Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення

 29.03.2025  10:00

Часткове сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити

 28.03.2025  20:00

XRP загрожує корекція на 50% — трейдер

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber