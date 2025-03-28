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XRP загрожує корекція на 50% — трейдер

28.03.2025 20:00
Ольга Деркач
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Цього тижня ціна XRP продовжує відставати від більш широкого крипторинку

XRP загрожує корекція на 50% — трейдер

XRP загрожує корекція на 50% — трейдер Фото: pixabay.com

За останні сім днів альткоїн знизився на 4,7%, призупинивши 11%-ве зростання, яке спостерігалося 19 березня, коли новина про те, що Ripple припинила судовий позов до Комісії з цінних паперів і бірж США, потрапила в заголовки новин.

Обсяги торгів XRP також впали з приблизно $4 млрд до $2,6 млрд, тобто на 35% за останній тиждень.

У своєму нещодавньому дописі на X, ветеран-трейдер Пітер Брандт заявив, що наявність «хрестоматійної» фігури «голова і плечі» (H&S) може призвести до падіння ціни XRP до $1,07.

За словами Брандта, зростання ціни вище $3 може зробити модель H&S недійсною. Однак падіння нижче $1,90 відкриває можливість 55% корекції.

«Нижче $1,9 я б не хотів володіти активом. H&S прогнозує падіння до $1,07», — сказав Брандт.

Джейвон Маркс, навпаки, підкреслив позитивний прорив XRP. Криптовалютний трейдер зазначив, що ціна XRP та індекс відносної сили (RSI) торгуються вище своїх моделей падаючого клину.

За словами Маркса, історично така ситуація виявилася прибутковим розворотом для альткоїна.

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«Останній прорив призвів до зростання ціни приблизно на +570%, і ціни можуть бути готові до ще одного значного сплеску», — сказав він.

З технічної точки зору, ще трохи рано прогнозувати повторний тест рівня $1,07, виходячи з існуючої ринкової структури XRP. Хоча XRP перебуває в низхідному тренді з початку 2025 року, рівень $1,90 тестувався лише тричі з листопада 2024 року.

Відтоді, як XRP торгується вище рівня $2, у нього не було жодного дня закриття нижче порогового значення, що свідчить про те, що інвестори можуть розглядати цей діапазон як потенційну зону викупу.

Крім того, обсяги спотового ринку були основною рушійною силою нещодавнього зростання XRP, що свідчить про стійкий інтерес інвесторів до альткоїна протягом останніх кількох місяців.

Dom, аналітик ринків потоків замовлень, зазначив, що наступні кілька тижнів можуть бути життєво важливими для XRP, щоб встановити чіткий напрямок руху. Аналітик зазначив, що поточний діапазон не викликає у нього інтересу.

«Нам потрібно побачити чіткі прориви рівнів», — вважає Dom.

Важливим рівнем для відновлення XRP залишається $2,50, який був критичною підтримкою і опором протягом останніх чотирьох місяців цінової активності.

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Джерело: Coin Telegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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