Скільки вкрали криптохакери у першому кварталі 2025 — PeckShield

Хакери вкрали $1,63 млрд у криптовалюті протягом першого кварталу 2025 року, причому на експлойт Bybit припадає понад 92% загальних втрат

Компанія PeckShield, що спеціалізується на безпеці блокчейну, повідомила, що в січні через хакерські атаки було втрачено понад $87 млн криптовалюти, а в лютому відбувся різкий стрибок до $1,53 млрд, що значною мірою пов’язано з атакою Bybit. Цей інцидент став однією з найбільших крадіжок криптовалют на сьогоднішній день.

На додаток до злому Bybit, інші атаки в лютому призвели до втрат на 126 мільйонів доларів. Сюди входить експлойт вартістю $50 млн, спрямований на Infini, злом zkLend вартістю $9,5 млн і збитки Ionic у розмірі $8,5 млн.

У березні збитки від хакерських атак значно знизилися, зменшившись на 97% порівняно з лютим. PeckShield повідомила, що минулого місяця було викрадено лише $33 млн криптоактивів. Деякі кошти були навіть повернуті, що допомогло компенсувати збитки, завдані користувачам і протоколам.

За даними PeckShield, у першому кварталі 2025 року відбулося понад 60 криптозломів. Фірма, що займається безпекою блокчейну, заявила, що збитки в розмірі $1,63 млрд у першому кварталі 2025 року збільшилися на 131% порівняно з першим кварталом 2024 року, коли збитки досягли $706 млн.

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Найбільшим інцидентом у березні став експлойт вартістю $13 млн, пов’язаний з протоколом децентралізованих фінансів Abracadabra.Money. PeckShield повідомила, що 25 березня зловмисник викачав з протоколу 6 260 ETH.

Другим за величиною інцидентом за місяць став злом протоколу рестайкінгу реальних активів (RWA) Zoth вартістю $8,4 млн.

21 березня компанія Cyvers зафіксувала підозрілу транзакцію Zoth, коли зловмисник зняв $8,4 млн з гаманців протоколу. Активи були конвертовані в стейблкоїн і переведені на іншу адресу.

Хоча в березні були втрачені мільйони, в деяких випадках активи були повернуті. 7 березня криптохакер, який викрав $5 млн з децентралізованої біржі (DEX) 1inch, повернув 90% коштів.

Після того, як була використана вразливість смарт-контракту, DEX запропонувала зловмиснику винагороду в розмірі 10%, що становить $500 000, в обмін на повернення решти криптоактивів. Хакер погодився і відправив 1inch $4,5 млн.

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Джерело: Coin Telegraph.