У США запустили перший XRP ETF

Перший в історії США біржовий фонд з кредитним плечем на основі XRP — 2x Long Daily XRP ETF від Teucrium (XXRP) — успішно дебютував на ринку 8 квітня 2025 року

За словами старшого аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, фонд зафіксував обсяг торгів у розмірі $5 млн у перший день, що поставило його в топ-5% усіх нових запусків ETF.

Дебют припадає на період інтенсивної волатильності на криптовалютних ринках, що є ознакою зростаючого інституційного інтересу до продуктів, прив’язаних до цифрових активів, таких як XRP.

Фонд має на меті забезпечити вдвічі більшу щоденну прибутковість XRP і використовує угоди про свопи з європейськими біржовими продуктами, враховуючи відсутність спотового XRP ETF, що котирується на біржі в США.

Балчунас зазначив, що обсяг XXRP в день відкриття був приблизно в чотири рази вищим, ніж у 2x Solana ETF (SOLT) від Volatility Shares, який був запущений в березні. Хоча показники XXRP все ще відстають від обсягу торгів у $1 млрд, який спостерігався під час дебюту iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, старший аналітик ETF вважає, що ці показники є «пристойними», враховуючи поточний клімат для цифрових активів.

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Після запуску ETF ціна XRP ненадовго зросла майже на 6%, піднявшись до $1,96.

Запуск ETF відновив розмови про силу спільноти XRP. Джон Дітон, юрист, який відіграв ключову роль у справі Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США , коментуючи допис Балчунаса, виступив проти поширеного скептицизму, зазначивши, що XRP має набагато більшу привабливість, ніж багато хто в індустрії готовий визнати.

Він вказав на 75 000 власників XRP, які об’єдналися, щоб подати петицію до суду під час розгляду справи Ripple, що він назвав надзвичайним зусиллям.

Хоча дебют фонду був сильним, він може зіткнутися з першими зустрічними вітрами, оскільки Teucrium попереджає, що висока волатильність XRP і зниження використання мережі можуть створити проблеми після запуску.

ETF також має відносно високу комісію в розмірі 1,85%.

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Джерело: Finbold.