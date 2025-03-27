XRP може впасти до $1 — експерт з трейдингу

У той час як трейдери XRP розглядають $3 як наступну можливу психологічну ціль для прориву, технічна картина, якою поділився трейдинг Пітер Брандт, прогнозує контрастний сценарій

За прогнозом Брандта, актив може впасти до $1,07, враховуючи, що графік формує хрестоматійну фігуру «Голова і плечі» (H&S), що є ведмежим сигналом.

Маючи більш ніж сорокарічний досвід, трейдер зазначив, що XRP знаходиться в діапазоні від $1,90 до $3.

У цьому випадку ведмежа формація з технічних індикаторів може бути скасована, якщо актив підніметься вище $3, що робить ризикованою ставку на XRP для трейдерів, які ставлять проти нього. Однак, якщо ціна прорветься нижче $1,90, це може підтвердити модель «Голова і плечі» і підготувати ґрунт для подальшого падіння.

Модель «Голова і плечі» сигналізує про потенційний розворот тренду з висхідного на спадний. Вона має три піки: ліве плече, вища голова і нижча праве плече.

Оскільки ціна XRP знаходиться на рівні $1,90, пробій з великим обсягом може підтвердити цю модель і націлити на $1,07, що узгоджується з аналізом Брандта, хоча він і не запропонував часових рамок для цих цінових цілей.

З іншого боку, криптовалютний аналітик Dark Defender запропонував протилежну думку в іншому аналізі.

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Експерт зазначив, що тримісячна свічка XRP закривається 31 березня, а бичачий імпульс сигналізує про потенційний прорив. Цей прогноз узгоджується з хвильовою теорією Елліотта, яка визначає ринкові цикли у вигляді п’яти хвильових моделей, трьох імпульсних хвиль і двох корекційних хвиль.

Наразі XRP перебуває у Хвилі 3 з цілями від $5,85 до $8,07. На думку експерта, якщо хвиля 5 буде успішно завершена, вона буде ще більш бичачою, і токен, ймовірно, торгуватиметься на новому рекордному максимумі між $18,22 і $23,20.

Варто зазначити, що DarkDefender є про-XRP-аналітиком, який часто схиляється до бичачих прогнозів. Хоча його думки цінні, до них слід ставитися зі здоровою дозою скептицизму.

Дійсно, ці двозначні оцінки збігаються з прогнозом Райана Лі, аналітика Bitget, який передбачає, що актив торгуватиметься на рівні $10, хоча і до 2030 року.

Крім того, можливе схвалення спотового біржового фонду може спровокувати ще більший приплив капіталу.

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Джерело: Finbold.