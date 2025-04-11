5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року

Можливо, криптовалюта починалася як маргінальна інвестиція, але зараз вона є основним класом активів з потенціалом величезних прибутків — і великих втрат

Хоча Біткоїн та Ethereum продовжують домінувати, досвідчені інвестори задаються більш важливим питанням: Якою буде наступна велика криптовалюта?

Розглянемо, які криптовалюти готові до вибуху, і на які ознаки слід звертати увагу при оцінці довгострокового потенціалу криптовалюти.

BNB (BNB)

Binance — найбільша криптовалютна біржа за обсягами торгів. Її монета BNB щоквартально витрачає приблизно п’яту частину свого прибутку на постійне «спалювання» токенів BNB. Ці спалювання створюють дефіцит, який допомагає підтримувати високий попит.

Binance має два блокчейни. Крім того, Binance має платіжну платформу для переказу фіатної валюти в криптовалюту під назвою Bifinity. Орієнтована в першу чергу на європейських користувачів, ця платіжна платформа підтримує понад 50 криптовалют і основні платіжні мережі, такі як Visa і Mastercard.

Tether (USDT)

Tether — це різновид стейблкоїнів, покликаний забезпечити менш волатильну альтернативу Біткоїну, оскільки він прив’язаний до іншого активу. У випадку Tether таким активом є долар США.

З точки зору оцінки, Tether зазвичай має співвідношення 1 до 1 з доларом, що означає, що він менш волатильний, ніж інші криптовалюти.

З ринковою капіталізацією в $144,04 млрд, Tether є найбільшим стейблкоїном і третьою за величиною монетою в цілому. Це також монета, якою найбільше торгують.

Algorand (ALGO)

Algorand, заснована відомим комп’ютерним вченим Сільвіо Мікалі, може стати наступною великою криптовалютою. Вона позиціонує себе як конкурент блокчейну Ethereum.

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Її використовують сотні компаній. Деякі уряди, зокрема Сальвадору та Маршаллових островів, також використовують його.

Однією з найбільших переваг Algorand є алгоритм «чистого доказу частки», або PPOS. Це забезпечує високий рівень безпеки і масштабованості, а також вимагає мало електроенергії.

Рендер (RENDER)

Render, раніше відома як Render Token, — це мережа, яка допомагає людям обмінюватися обчислювальними потужностями.

Це працює так: люди з додатковою графічною обчислювальною потужністю (часто з потужних комп’ютерів, що використовуються для ігор або майнінгу криптовалют) здають її в оренду художникам і студіям, які потребують її для таких проектів, як 3D-графіка або створення зображень зі штучним інтелектом.

Оскільки ШІ потребує більшої потужності, такий обмін стає ще більш цінним. У мережі Render люди використовують токен Render для оплати та отримання цих послуг.

Solana (SOL)

З ринковою капіталізацією в $53,86 млрд, Solana є сьомою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією. Її блокчейн є третім за величиною за «загальною заблокованою вартістю», яка представляє вартість блокчейну в доларах США.

Як і інші так звані вбивці Ethereum, Solana вирішує проблеми, притаманні архітектурі Ethereum — відсутність масштабованості, низька швидкість і висока вартість.

Як повідомляє CoinCodex, транзакції Solana є одними з найдешевших, з середньою комісією $0,001 за транзакцію. Це допомогло Solana позиціонувати себе як основний блокчейн для NFT та ігор.

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Джерело: GOBankingRates.