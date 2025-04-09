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Як в Україні планують оподатковувати криптовалюти

09.04.2025 15:40
Ольга Деркач
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Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Руслан Магомедов опублікував для широкого загалу матрицю оподаткування віртуальних активів для учасників криптовалютного ринку

Як в Україні планують оподатковувати криптовалюти

Як в Україні планують оподатковувати криптовалюти Фото: unsplash.com, freepik.com

Документ був вперше представлений у березні 2025 року на засіданні робочої групи при Комітеті Верховної Ради України. Тоді він знаходився на етапі доопрацювання.

«НКЦПФР розробила матрицю, яка демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до аірдропів. Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції», — повідомив Магомедов.

Згідно з документом, віртуальні активи підпадатимуть під оподаткування за стандартними та пільговими ставками. Стандартна ставка складає 18% на доходи фізичних осіб та 5% на військовий збір. Пільгові ставки, відповідно до статті 167 Податкового кодексу України, можуть бути 5% та 9%.

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Що стосується податку на додану вартість (ПДВ), матриця спирається на досвід Європейського Союзу, де віртуальні валюти, хоча й не є офіційним платіжним засобом, можуть бути звільнені від ПДВ, якщо їх використовують як засіб оплати.

Звільнення від податків буде застосовуватися до подарованих віртуальних активів, пожертв та переказів між гаманцями платників податків. Операції з майнінгу, стейкінгу, хардфорку та аірдропів також вважатимуться доходом.

Магомедов підкреслив, що цей документ покликаний допомогти органам ухвалювати обґрунтовані рішення, враховуючи переваги та недоліки кожної моделі, оскільки вони можуть мати суттєвий вплив на розвиток ринку та податкову відповідальність.

Нагадаємо, що в Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи. У разі ефективного регулювання існує значний потенціал появи вітчизняних цифрових активів. Водночас, коли саме документ ухвалять, наразі передбачити важко.

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Джерело: Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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