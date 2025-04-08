Коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи — НБУ

До жовтня 2025 року в Україні планується підготувати законопроєкт про віртуальні активи, в якому буде визначено розподіл функцій між регуляторами. Робота над документом відбуватиметься за підтримки міжнародних партнерів і базуватиметься на положеннях європейської директиви MiCA

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтервʼю «Інтерфаксу».

«Відповідно до Меморандуму з МВФ, оновлені законодавчі пропозиції буде підготовлено із залученням технічної допомоги наших партнерів до жовтня 2025 року. Новий закон визначить розподіл повноважень регуляторів», — сказала Рожкова.

За її словами, директива MiCA передбачає, що навіть токени, які підкріплені чітко і зрозуміло ідентифікованими активами, можуть бути визнані законними лише за умови, що ці активи зберігаються на території Європейського Союзу.

«Регулювання цього ринку в країнах ЄС зазвичай здійснюється спільно: центральні банки концентруються на токенах, які забезпечені валютами чи грошима, регулятори ринку цінних паперів або міністерства фінансів — на всіх інших», — наголосила перша заступниця голови НБУ.

Вона також наголосила, що Україна разом із міжнародними експертами чітко окреслить повноваження кожного з регуляторів. Водночас Рожкова підкреслила, що Міністерство цифрової трансформації не буде виконувати роль регулятора — це суперечить позиції Міжнародного валютного фонду. Однак участь Мінцифри в розробці законопроєкту залишається бажаною та важливою.

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«МВФ проти цієї ідеї, і потрібно враховувати практику регулювання в ЄС. Але треба визнати, що технології змінюють патерн. Тож якщо Мінцифри в авангарді передових технологій, їхній досвід та бачення варто використати при розробці законопроєкту», — зазначила Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ уточнила, що після прийняття закону Нацбанк розробить власні нормативні документи, які дозволять належним чином врегулювати роботу з віртуальними активами в межах його компетенції. За її словами, впорядкування цього сегмента є необхідним для стабільного функціонування ринку.

«Важливо зберегти макрофінансову стабільність, тож не можна, щоб віртуальні активи замінили собою гроші. Ми маємо забезпечити прозорість операторів з огляду на вимоги фінансового моніторингу, захистити фінансову систему від витоку капіталу, захистити населення», — сказала вона.

Рожкова також застерегла, що через децентралізовану природу криптогаманців ефективне регулювання та обмеження їхнього використання буде вкрай складним завданням. До того ж існує серйозний ризик використання таких активів для легалізації коштів або ухилення від сплати податків.

«Не всі люди на цьому розуміються. На прикладі історії з BitCapital громадяни, що скаржилися на цей сервіс, не дуже розуміли, яку операцію здійснюють. Вони хотіли взяти кредит, але отримали борг у криптовалюті, що нашим законодавством заборонено, і ризик незрозумілого курсоутворення. Тому питання роботи з населенням вкрай важливе», — зазначила Рожкова.

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