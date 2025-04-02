В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

За 2024 рік українські чиновники подали 2 113 декларацій, у яких зазначено володіння криптовалютою. Це в 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, а порівняно з попереднім роком кількість таких декларацій зросла ще на 10%

Найактивніше криптовалюту декларують представники силових структур, зокрема Національної поліції України — 322 декларації, або 15% від загальної кількості. На другому місці — працівники прокуратури, які подали 240 таких документів.

Далі йдуть судді — 227 декларацій, а також чиновники міських рад — 119. Серед представників Збройних сил України криптовалюта фігурує у 77 деклараціях, а ще 38 разів її зазначили працівники НАБУ.

Найпопулярнішими криптовалютами серед українських посадовців залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).

Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе більш передбачувано. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою.

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Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Біткоїн (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що дорівнює 279,4 млн гривень.

У категорії Ethereum (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 монетами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька ексчиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380,95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1,33 млрд грн в гривневому еквіваленті.

Найбільше Ethereum — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

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Джерело: Опендатабот.