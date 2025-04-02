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В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

02.04.2025 15:40
Ольга Деркач
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За 2024 рік українські чиновники подали 2 113 декларацій, у яких зазначено володіння криптовалютою. Це в 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, а порівняно з попереднім роком кількість таких декларацій зросла ще на 10%

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Фото: chatgpt.com

Найактивніше криптовалюту декларують представники силових структур, зокрема Національної поліції України — 322 декларації, або 15% від загальної кількості. На другому місці — працівники прокуратури, які подали 240 таких документів.

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

Далі йдуть судді — 227 декларацій, а також чиновники міських рад — 119. Серед представників Збройних сил України криптовалюта фігурує у 77 деклараціях, а ще 38 разів її зазначили працівники НАБУ.

Найпопулярнішими криптовалютами серед українських посадовців залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе більш передбачувано. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою.

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

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Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Біткоїн (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Інфографіка: Опендатабот

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що дорівнює 279,4 млн гривень.

У категорії Ethereum (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 монетами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька ексчиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380,95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1,33 млрд грн в гривневому еквіваленті.

Найбільше Ethereum — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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