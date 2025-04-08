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2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку

08.04.2025 11:40
Ольга Деркач
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Світовий ринок криптовалют втратив за вихідні $300 млрд, впавши з $2,75 трлн до $2,35 трлн після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабних глобальних тарифів

2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку

2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку Фото: freepik.com

Біткоїн (BTC) впав нижче $80 000, оскільки настрої інвесторів продовжують погіршуватися на тлі посилення глобальної торгової напруженості.

Падіння віддзеркалює розпродаж на більш широкому ринку, американські акції переживають найгіршу торгову сесію з часів краху COVID-19 у 2020 році.

Середній індекс відносної сили (RSI) на крипторинку знаходиться на рівні 33,50, що свідчить про послаблення імпульсу і наближення до території перепроданості, кілька активів виділяються як кандидати на відскок. Серед них Ethereum (ETH) та Jito (JTO) демонструють перші ознаки відновлення.

Ethereum (ETH)

Ethereum демонструє перші ознаки потенційного відновлення після перепроданості. Друга за величиною криптовалюта торгується на рівні $1 543,59, а її 12-годинний RSI впав до 27,5, що значно нижче середнього показника в 33,50.

24-годинний RSI ще нижчий — 27,01, що сигналізує про стійкий тиск на продаж і натякає на можливість формування короткострокового дна.

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Це відбувається на тлі того, що Ethereum продовжує торгуватися нижче всіх основних ковзних середніх, демонструючи стійкий ведмежий тренд. Однак поєднання сигналів перепроданості на різних часових інтервалах вказує на те, що актив може наближатися до технічного дна.

Історично такі рівні RSI передували ралі, що привертало увагу трейдерів, які шукали точку входу з низьким рівнем ризику.

За останні 12 годин ETH знизився на 2,36%, додавши до свого нещодавнього падіння. Проте, зважаючи на те, що RSI міцно закріпився в зоні перепроданості, імпульс, схоже, змінюється. Якщо купівельний інтерес зросте, Ethereum може бути готовий до прориву.

Jito (JTO)

JTO зараз торгується на рівні $1,5711, демонструючи ознаки потенційного відскоку після входу в зону глибокої перепроданості. 12-годинний RSI токена впав до 27,14, що значно нижче середнього RSI в 33,50, сигналізуючи про сильний тиск з боку продавців, який, можливо, наближається до вичерпання.

Примітно, що ціна вже почала відновлюватися, набравши 1,14% за останні 12 годин, що є сигналом того, що покупці можуть повернутися в гру. Для інвесторів ці умови вказують на можливе короткострокове досягнення дна, позиціонуючи JTO як кандидата на короткостроковий відскок.

При цьому, хоча перепроданість RSI вказує на потенційну можливість для купівлі, сам по собі RSI не є остаточним індикатором розвороту. Стійке відновлення потребуватиме підтвердження через зростання обсягів торгів та ширші ринкові настрої.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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