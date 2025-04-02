4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання

Світ криптовалют постійно змінюється, і навіть у періоди нестабільності інвестори уважно стежать за тими активами, що мають потенціал для стрімкого зростання

Серед тисяч цифрових монет вирізняються ті, які завдяки унікальним технологіям, широкому застосуванню або підтримці спільноти демонструють обнадійливу динаміку. У цьому матеріалі розповідаємо про чотири криптовалюти, які можуть стати наступними зірками ринку.

Cardano (ADA)

Cardano — це екосистема, яка була запущена в 2017 році і за вказаний період набула популярності. Завдяки Proof of Stake, Cardano має намір сприяти запуску позитивних змін у всьому світі і стимулювати децентралізацію додатків і смарт-контрактів. Платформа має стабільний майданчик і є екологічно чистою, що робить її сприятливою платформою для інвестицій, особливо для нових інвесторів.

Pepe (PEPE)

Криптовалюта Pepe, привернула увагу криптоспільноти завдяки своїй політиці та простоті. Після вибухового зростання ринкової вартості у квітні-травні 2023 року ринкова капіталізація Pepe сягнула $1,6 млрд, що зробило перших власників мільярдерами. Дорожня карта Pepe, що складається з трьох етапів, окреслює плани щодо розширення лістингу, одночасно приймаючи роль ключового гравця у просторі мемкойнів.

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Kaspa (KAS)

Kaspa представляє новий підхід до моделі доказу роботи з використанням протоколу GHOSTDAG. Ця технологія дозволяє створювати паралельні блоки, не залишаючи їх «сиротами», що значно підвищує швидкість блоків. В даний час мережа працює зі швидкістю один блок в секунду, але прагне досягти швидкості до 100 блоків в секунду, зберігаючи високу безпеку і мінімальний час підтвердження.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) — власний токен, який використовується в Crypto.com для ланцюжка Cronos. Цей блокчейн пропонує застосунок для мобільних платежів Crypto.com Pay. CRO дозволяє користувачам блокувати свої монети, ставати валідаторами та отримувати комісію за транзакції. Він також пропонує бонуси, такі як кешбек для продавців і споживачів, які здійснюють платежі та перекази.

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Джерело: CoinMarketCap.