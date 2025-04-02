close-btn
PaySpaceMagazine

4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання

02.04.2025 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Світ криптовалют постійно змінюється, і навіть у періоди нестабільності інвестори уважно стежать за тими активами, що мають потенціал для стрімкого зростання

4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання

4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання Фото: freepik.com

Серед тисяч цифрових монет вирізняються ті, які завдяки унікальним технологіям, широкому застосуванню або підтримці спільноти демонструють обнадійливу динаміку. У цьому матеріалі розповідаємо про чотири криптовалюти, які можуть стати наступними зірками ринку.

Cardano (ADA)

Cardano — це екосистема, яка була запущена в 2017 році і за вказаний період набула популярності. Завдяки Proof of Stake, Cardano має намір сприяти запуску позитивних змін у всьому світі і стимулювати децентралізацію додатків і смарт-контрактів. Платформа має стабільний майданчик і є екологічно чистою, що робить її сприятливою платформою для інвестицій, особливо для нових інвесторів.

Pepe (PEPE)

Криптовалюта Pepe, привернула увагу криптоспільноти завдяки своїй політиці та простоті. Після вибухового зростання ринкової вартості у квітні-травні 2023 року ринкова капіталізація Pepe сягнула $1,6 млрд, що зробило перших власників мільярдерами. Дорожня карта Pepe, що складається з трьох етапів, окреслює плани щодо розширення лістингу, одночасно приймаючи роль ключового гравця у просторі мемкойнів.

Цікаве по темі: Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance

Kaspa (KAS)

Kaspa представляє новий підхід до моделі доказу роботи з використанням протоколу GHOSTDAG. Ця технологія дозволяє створювати паралельні блоки, не залишаючи їх «сиротами», що значно підвищує швидкість блоків. В даний час мережа працює зі швидкістю один блок в секунду, але прагне досягти швидкості до 100 блоків в секунду, зберігаючи високу безпеку і мінімальний час підтвердження.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) — власний токен, який використовується в Crypto.com для ланцюжка Cronos. Цей блокчейн пропонує застосунок для мобільних платежів Crypto.com Pay. CRO дозволяє користувачам блокувати свої монети, ставати валідаторами та отримувати комісію за транзакції. Він також пропонує бонуси, такі як кешбек для продавців і споживачів, які здійснюють платежі та перекази.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

5 ознак того, що Біткоїн знову зростатиме цього року

4 недооцінені криптовалюти, на які варто звернути увагу

Джерело: CoinMarketCap.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів 02.04.2025

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів
Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance 02.04.2025

Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance
XRP втратив $26 млрд після того, як SEC закрила справу Ripple 01.04.2025

XRP втратив $26 млрд після того, як SEC закрила справу Ripple
Як показали себе інвестиції Роберта Кійосакі у I кварталі 2025 року 01.04.2025

Як показали себе інвестиції Роберта Кійосакі у I кварталі 2025 року
Скільки вкрали криптохакери у першому кварталі 2025 — PeckShield 01.04.2025

Скільки вкрали криптохакери у першому кварталі 2025 — PeckShield
Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро 01.04.2025

Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро
Вибір редакції
Всі
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

 Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
ТОП статей 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
Останні новини
Сьогодні  19:40

4 криптовалюти, які мають великий потенціал для зростання

 Сьогодні  17:00

У Сільпо зʼявилася функція розстрочки на покупки

 Сьогодні  15:40

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

 Сьогодні  14:20

Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance

 Сьогодні  13:00

Нова пошта відкрила нові відділення в одній з країн Європи

 Сьогодні  11:40

Lviv Croissants виходить на ринок ще однієї країни

 Сьогодні  10:20

НБУ вирішив не продовжувати дію лімітів на карткові перекази

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber