Криптотрейдер втратив $3,7 млн після оновлення правил Binance

Криптовалютний трейдер зазнав збитків у розмірі $3,79 млн після того, як Binance несподівано оновила рівні кредитного плеча та маржі для вибраних токенів

Серед токенів, що зазнали найбільшого впливу, був Act I (ACT), позицію трейдера на суму $3,79 млн було ліквідовано за ціною $0,1877, згідно з останніми ончейн-даними, які Finbold отримав від Lookonchain 1 квітня.

Після ліквідації — однієї з найбільших за той день — ACT зазнав стрімкого падіння ціни. На момент написання матеріалу токен торгувався по $0,1018, що на 46% нижче, ніж добою раніше, та майже на 50% за тиждень.

Таке обвалення посилило втрати для трейдерів, які досі тримають позиції з кредитним плечем.

Примітно, що наслідки ліквідації ACT поширилися і за межі самого токена, вплинувши на ширший ринок альткоїнів — особливо тих, що пов’язані з проєктами зі сфери штучного інтелекту (AI).

Оновлення ф’ючерсів Binance

Торгова платформа повідомила про зміни в блозі, оголосивши про оновлення кредитного плеча та рівнів маржі для кількох безстрокових контрактів USDⓈ-M. До списку увійшли: 1000SATSUSDT, ACTUSDT, PNUTUSDT, NEOUSDT, NEOUSDC, TURBOUSDT та MEWUSDT. Зміни, спрямовані на коригування параметрів ризику при торгівлі ф’ючерсами на ці токени, набули чинності 1 квітня 2025 року о 10:30 за UTC.

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Однак у повідомленні також містилося попередження, що чинні позиції, відкриті до оновлення, підлягатимуть змінам, а ф’ючерси, які працюють за сітковою стратегією (grid), можуть бути закриті через нові умови.

Цікаво, що найбільша у світі криптовалютна біржа порадила користувачам переглянути та за потреби змінити свої позиції, аби уникнути потенційної ліквідації. Отже, можна припустити, що згаданий «кит» (власник великої позиції) був заскочений зненацька.

Варто нагадати, що у ф’ючерсній торгівлі криптовалютами кредитне плече дозволяє трейдерам контролювати більші позиції з меншим капіталом, але водночас суттєво підвищує ризики.

Рівні маржі, у свою чергу, визначають розмір необхідного забезпечення залежно від розміру позиції та обраного плеча. Коли біржі, як-от Binance, змінюють ці параметри, це впливає на допустимі межі кредитного плеча та пороги ліквідації. Якщо позиція трейдера більше не відповідає вимогам, її можуть примусово ліквідувати, що призводить до додаткових втрат.

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За матеріалами finbold.com.