4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у квітні

Після переобрання президента Дональда Трампа крипторинок перетворився на дикий атракціоном. Криптовалюти злетіли до історичних максимумів, а потім різко впали. Ця волатильність призвела до того, що інвестори не знають, в які цифрові валюти інвестувати

Однак ці чотири криптовалюти демонструють значний потенціал і варті того, щоб додати їх до свого портфеля у квітні цього року.

Біткоїн

Біткоїн залишається беззаперечним королем криптовалют. Завдяки зростаючому інституційному впровадженню та указу Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів, Біткоїн — це більше, ніж просто спекулятивна інвестиція. Ця регуляторна ясність може розблокувати хвилю інституційного капіталу, стимулюючи попит на Біткоїн і його довгострокову вартість.

Іншим важливим сигналом для купівлі Біткоїна є цикл халвінга, який відбувається приблизно кожні чотири роки, останній раз — в середині квітня 2024 року. Це означає, що пропозиція Біткоїна продовжуватиме зменшуватися в найближчі роки, що може призвести до зростання ціни.

Ethereum

Ethereum, друга за величиною криптовалюта у світі, впала більш ніж на 50% від своїх історичних максимумів. Чи варто купувати на цьому падінні? Підтримка з боку адміністрації Трампа є одним з головних факторів для купівлі Ethereum.

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«Подобається нам це чи ні, але якщо адміністрація Трампа зможе розпалити вогонь, Ethereum потенційно може стати великим бенефіціаром, і його вартість може значно зрости, — сказав Джон Фоард, CFP і співзасновник Crown Advisors. — Це трохи спекулятивна гра, але варто вкласти невеликі кошти, щоб побачити, що станеться».

Solana

Нинішня ціна Solana знизилася майже на 30% за останній рік, що дає можливість інвесторам, які готові взяти на себе ризик, придбати цей актив.

«Solana домінує в обсягах децентралізованого обміну, перевершуючи Ethereum, і завойовує інституційний інтерес, а потенційні біржові фонди очікують на схвалення SEC. Це все ще бегемот у криптосфері, який не планує сповільнювати зростання», — сказав Уткарш Ахуджа, засновник і керуючий партнер Moon Pursuit Capital.

І якщо уряд США включить Solana до свого національного крипторезерву, це може стати одним з каталізаторів стрімкого зростання вартості монети.

XRP

XRP відскочив після перемоги Трампа і з тих пір перебуває в списку уваги багатьох інвесторів. Хороша новина полягає в тому, що нещодавно вона здобула велику перемогу після того, як SEC відкликала свій позов проти незареєстрованих цінних паперів. Тільки це зробило XRP привабливою інвестицією, оскільки банки та платіжні системи тепер можуть використовувати швидкі та недорогі транзакції XRP, не боячись юридичних наслідків.

Окрім юридичної перемоги, ETF є ще одним каталізатором, який може підняти ціну XRP ще вище.

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Джерело: Yahoo!Finance.