7 відомих і дешевих криптовалют, на які варто звернути увагу

Падіння крипторинку — це не завжди погано. Попри паніку на фоні ведмежого тренду, саме у періоди спаду з’являється шанс для вигідного старту. Коли більшість виводить кошти, досвідчені інвестори шукають активи із потенціалом зростання — особливо ті, що тимчасово втратили в ціні

Далі ми розглянемо сім недорогих, але добре відомих у криптоспільноті монет, які можуть стати непоганим доповненням до портфеля.

Зауважимо, що ціни зазначені станом на 6 квітня 2025 року, джерело даних — CoinMarketCap. Наразі спостерігається загальне падіння крипторинку, і всі згадані активи також демонструють низхідний тренд, тож будьте обачні та проводьте власне дослідження перед тим, як інвестувати.

XRP (XRP)

Ціна: $2,12.

Капіталізація: $123,96 млрд.

XRP використовується для швидких і недорогих транзакцій у мережі Ripple. Завдяки своїй великій ринковій вартості XRP посідає четверте місце серед усіх криптовалют.

Dogecoin (DOGE)

Ціна: $0,168.

Капіталізація: $24,95 млрд.

Dogecoin давно є улюбленцем ексцентричного CEO Tesla Ілона Маска, а також надихнув назву «Департаменту урядової ефективності» в адміністрації Трампа. Спочатку створена як жарт, ця криптовалюта зростала в ціні після кожного твіту Маска. Її підтримує і мільярдер Марк Кьюбан. Сьогодні DOGE — восьма за величиною крипта у світі.

Cardano (ADA)

Ціна: $0,649.

Капіталізація: $22,88 млрд.

Cardano здобула популярність завдяки енергоефективній моделі «доказ частки» (proof of stake). Як і Біткоїн, ADA має обмежену кількість монет, що, за словами прихильників, сприятиме зростанню ціни у майбутньому.

Stellar (XLM)

Ціна: $0,25.

Капіталізація: $7,7 млрд.

Деякі оптимістично налаштовані інвестори називають Stellar «найкращим блокчейном на ринку». Розробники вважають його швидким, ефективним, масштабованим і доступним.

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Shiba Inu (SHIB)

Ціна: $0,00001228.

Капіталізація: $7,23 млрд.

Попри надзвичайно низьку ціну, Shiba Inu має капіталізацію майже $8 млрд. Ця монета стала символом спекулятивного буму: після створення у серпні 2020 року вона зросла на шалені 7 мільйонів відсотків менш ніж за рік. Хоча зараз SHIB коштує на понад 85% менше за свій історичний максимум, її ціна все ще більш ніж у 16 мільйонів разів перевищує мінімум 2020 року, за даними CoinMarketCap.

Polkadot (DOT)

Ціна: $3,93.

Капіталізація: $6,15 млрд.

Polkadot дає змогу об’єднувати різні блокчейни, навіть ті, які зазвичай несумісні. Наприклад, Bitcoin і Ethereum — найбільші криптовалюти у світі — не можуть обмінюватися даними без використання протоколу на кшталт Polkadot.

Solana (SOL)

Ціна: $119,26.

Капіталізація: $61,36 млрд.

Solana — найдорожча серед «дешевих» криптовалют у цьому списку. Вона посідає шосте місце за ринковою капіталізацією. Інвестори вірять у її високу швидкість обробки транзакцій і низькі комісії, що й забезпечує їй популярність.

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