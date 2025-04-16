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Google змінив вимоги до криптореклами в ЄC через впровадження MiCA

16.04.2025 14:00
Ольга Деркач
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Google почне впроваджувати більш жорстку рекламну політику для криптовалютних сервісів в Європі в рамках програми MiCA

Google змінив вимоги до криптореклами в ЄC через впровадження MiCA

Google змінив вимоги до криптореклами в ЄC через впровадження MiCA Фото: pngwing.com, freepik.com

Цей крок може стати «палицею з двома кінцями» для регулювання, яке може запобігти шахрайству при первинному розміщенні монет (ICO), але, на думку юридичних радників, може призвести до подальших прогалин у правозастосуванні.

Починаючи з 23 квітня, криптовалютні біржі та реклама криптовалютних гаманців в Європі повинні бути ліцензовані відповідно до європейського законодавства MiCA або згідно з положенням про постачальників послуг з обслуговування криптоактивів (CASP).

Крипторекламодавці в Google також повинні будуть відповідати «місцевим законодавчим вимогам», включаючи «обмеження або вимоги на національному рівні, що виходять за рамки MiCA», і бути «сертифікованими Google».

Нова рекламна політика поширюватиметься на більшість європейських країн, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Ірландію, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Іспанію та Швецію.

Порушення політики «не призведе до негайного блокування акаунтів», оскільки попередження буде видано щонайменше за сім днів до блокування акаунта.

Зміна політики слідує за впровадженням у грудні 2024 року MiCA, яка запровадила першу всеосяжну регуляторну структуру для цифрових активів у Європейському Союзі.

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Нові вимоги Google щодо реклами криптовалют є «палицею з двома кінцями» для регулювання криптовалют, вважає Хон Нг, головний юридичний директор Bitget.

«З одного боку, вони дійсно посилюють захист інвесторів, відсіваючи нерегульованих суб’єктів, — сказав він. — Суворі вимоги MiCA щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і прозорості створюють більш безпечну екосистему, зменшуючи кількість шахрайств, подібних до шахрайств з ICO».

Однак Нг попередив, що політика може бути «надмірно обмежувальною» без гнучкої імплементації, особливо з огляду на те, що перехідні періоди для національного ліцензування відрізняються в різних юрисдикціях.

Оскільки перехідний період для національних ліцензій Google варіюється в залежності від країни, це може створити «тимчасові прогалини у правозастосуванні», а також ще більші проблеми, пов’язані з витратами на дотримання законодавства.

«Менші біржі можуть зіткнутися з вимогами MiCA щодо капіталу (15 000-150 000 євро) або бюрократичними перешкодами подвійної сертифікації (як Google, так і місцевих регуляторів). Ці заходи потребують гнучкості, щоб не стримувати інновації», — сказав Нг.

Інші оглядачі галузі не бачать в цьому фундаментальних змін для Google або захисту інвесторів.

За словами Маттана Ердера, головного юрисконсульта децентралізованої блокчейн-мережі третього рівня Orbs, оновлення можуть бути більше спрямовані на «захист Google від відповідальності, ніж на захист самих інвесторів».

«Будь-який вплив цієї зміни в політиці Google лежить нижче за течією від самих правил. Якщо реєстрація MiCA або CASP виявиться обтяжливою, дорогою і доступною тільки для великих гравців, то меншим гравцям буде дуже складно конкурувати в цих юрисдикціях», — сказав Ердер.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: GoogleЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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